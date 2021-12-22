شاهد .. انفجارات كبيرة :الفلكي الشهير ميشال حايك..يتنبأ بتوقعات جديدة صادمة لعام 2022 وتغييرات كبيرة ستحدث في هذه الدول العربية؟

انت الان تتابع خبر انفجارات كبيرة :الفلكي الشهير ميشال حايك..يتنبأ بتوقعات جديدة صادمة لعام 2022 وتغييرات كبيرة ستحدث في هذه الدول العربية؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/22 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

توقعات ميشال حايك 2022، على صعيد لبنان:

طوفان يرتبط بأصول دينية يعبر حدود لبنان، وانفجارات تُقابل بانفجار شعبي.

خطر كبير على وئام وهاب .

هناك ثورات أخرى في لبنان لا تشبه الثورات السابقة.



أحد الرؤساء ينجو من الاغتيال

تسونامي فني لبناني يغزو العالم

وجه سياسي يُطلق نار من سلاحه الشخصي

اسم زياد الرحباني يتردّد عالمياً

حادثة أمنية أثناء بثّ مباشر

عمليات اختطاف جديدة تشهدها الساحة اللبنانية.



عودة الذاكرة إلى جبل محسن وباب التبانة والجيش سيكون بين نارين

حادثة في انتظار سجناء بطريقهم من السجن وإليه



طائرة على علو منخفض تولّد الذعر

رجال سياسة وإعلام أمام المحكمة العسكرية

سعد الحريري في عيونه دمعة تسامح وغفران

ترشيح اسم السيد نصرالله لجائزة

رهينة بمرتبة عالية في حزب الله

خطف جنود إسرائيليين من جديد والحزب على موعد مع تغييرات

سيكون هناك رئيسان في المرحلة المقبلة .

القضاء والقدر سيترافقان مع مسار انتخاب رئيس الجمهورية



توقعات ميشيل حايك 2022،على صعيد سوريا:

سوريا والرئيس بشار الأسد إلى التحرر من بعضهما البعض.



موقف دولي جديد يعترف للمرة الأولى أنّ المشكلة لم تكن الأسد.

شرق الفرات يكون ساحة للمعارك وخوف من انبثاق حرب عالمية ثالثة بسببه.

ادلب في طريقها إلى السلام، وتركيا تكون سبب الحل.

مصافحة بين بوتين وأردوغان والاسد

عملة سورية جديدة تقلب الواقع الاقتصادي في البلاد.



توقعات ميشيل حايك 2022 ،على صعيد مصر:

غضب السيسي لن يرحم.

مصر اقوى دولة اقتصادية في افريقيا.

الرياضة المصرية تتصدر الواجهة وتتصدر الصحف العالمية.

السياحة المصرية تعود لألقها.

الكنيسة القبطية هدف للإرهاب.

أكثر من اهتزاز بالأمن الأزهري.



توقعات ميشيل حايك 2022 ،على صعيد السعودية:

الداعشية الإرهابية تنال من بعض الجسم الديبلوماسي والمواكب الرسمية وبعض الملاعب الرياضية.

قضية خاشقجي للواجهة من جديد.

القبض على رؤوس إرهابية.

قرارات ملكية كبيرة بينها قرار من الفئة الذهبية.

ثورة في عالم الإسكان سيكون من أولويات المملكة.

تغيير في المناصب يطال كبار الشخصيات السعودية