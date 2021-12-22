شاهد .. لن تصدق فوله واتقسمت نصين: لأول مرة ظهور شبيه الدنجوان رشدي أباظة.. يثير الضجة ويتصدر الترند ؟اتفرج

انت الان تتابع خبر لن تصدق فوله واتقسمت نصين: لأول مرة ظهور شبيه الدنجوان رشدي أباظة.. يثير الضجة ويتصدر الترند ؟اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/22 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

أثار محمد المؤمن الضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينه وبين الفنان المصري رشدي أباظة،

خاصة بعد أن أعلن عن رغبته في تجسيد قصة حياة الفنان الراحل مشيرا إلى أنه يسعى إلى ذلك الأمر منذ عام 2004، معلقا: الفرق بيننا هو الاسم والعرق.

وأكد المؤمن ان فكري أباظة شقيق الراحل، طلب مقابلته بعد ان قرر مع المخرج يوسف شرف الدين تمثيل قصة حياة رشدي أباظة وأعلنوا عن ذلك، واخبرهم مؤمن عن الشبه بينهما،

مشيراً في تصريحات لصحيفة الوطن إلى أن الملامح متشابهة الى حد التطابق، بالاضافة الى الطول ونبرة الصوت، والفرق فقط بالاسم والعرق، فالفنان من عائلة أصلها تركي، وهو من أصل مصري أبا عن جد.

وأكد رواد مواقع التواصل على الشبه الكبير بين محمد مؤمن ورشدي أباظة، وكذلك الناس التي تشاهد وتعرف محمد في الواقع والذين يرددون دائما: "يخلق من الشبه أربعين" أو "فولة واتقسمت نصين".