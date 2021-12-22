شاهد .. اتفرج: النجمة إيمي سمير غانم.. تخرج عن صمتها برد ناري بشأن حقيقة حجابها واعتزالها التمثيل.. سيصدمك ما فعلته؟

انت الان تتابع خبر اتفرج: النجمة إيمي سمير غانم.. تخرج عن صمتها برد ناري بشأن حقيقة حجابها واعتزالها التمثيل.. سيصدمك ما فعلته؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/22 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي )

تداولت عدد من الأقاويل من قبل رواد السوشيال ميديا بشأن ارتداء الفنانة إيمي سمير غانم الحجاب واعتزالها الفن نهائيا، مما أثار حالة من الجدل متسائلين عن حقيقة الأمر.



فقامت الفنانة ايمي سمير غانم بنشر صورة جديدة لها بشعرها من أحدث ظهور، وذلك عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام لترد علي مروجي الشائعات بطريقة غبر مباشرة وتؤكد أنها لم ترتدي الحجاب ولم تعتزل التمثيل على الإطلاق.

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور مع الصورة المنشورة وشاركوها في عدد من الصفحات الالكترونية بمختلف مواقع التواصل، متمنين لها السعادة وأفضل حال.



وفي وقت سابق، وجهت إيمي، رسالة لـ ولدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ونشرت صورة له مع ولدتها وشقيقتها دنيا.



وكتبت: ” وحشتيني اوي ، مش عارفه استوعب فراقك انتي وبابي وللاسف صورتكوا وانتوا بتتألموا قدام عيني انا ودنيا موجوده قدام عيني وبتخليني كل يوم بعيط.



وأضافت: “ بحاول اتلهي في حاجات بس ارجع واقعد مع نفسي يفضل قدام عيني صور توجع قلبي،، انا اسفه اني بشارك معاكوا النكد ده ، بس انا في عالم تاني وانشاءالله ربنا يكتب لي اروح اعمل عمره عشان اكيد هكون احسن باذن الله .. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ”.