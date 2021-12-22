شاهد .. لأول مرة .. كايلا ابنة دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بجمالها في اول بطولة لها مع والدتها في مسلسلها الجديد .. والجمهور : شبه جدتها دلال عبدالعزيز !

انت الان تتابع خبر لأول مرة .. كايلا ابنة دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بجمالها في اول بطولة لها مع والدتها في مسلسلها الجديد .. والجمهور : شبه جدتها دلال عبدالعزيز ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول مواقع التواصل الاجتماعي، اخبار عن الفنانة دنيا سمير غانم التي بدات تصوير المشاهد الأولى من مسلسلها الجديد الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل.

ويتضمن المشاهد الأولى وجود الفنانة دنيا سمير غانم داخل المدرسة لأخذ ابنتها من المدرسة، وقد تم تصوير هذه المشاهد في منطقة التجمع الخامس في أحد المدارس الخاصة.

وتدور أحداث المسلسل على ثلاث قصص؛ حيث تدور كل قصة في 10حلقات، وكل 10حلقات يكتبها مؤلف مختلف، حيث انتهى المؤلف أيمن الوتار من أول عشر حلقات، ويستعد المؤلف شريف نجيب لكتابة 10 الحلقات الثانية.