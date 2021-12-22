شاهد .. هذا الطفل اصبح اشهر مطرب في الوطن العربي .. اقوياء الملاحظة فقط من سيتعرفون عليه. | اتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للنجم الكبير عمرو دياب وهو في الثامنة من عمره في احتفال أقامته له العائلة.

وظهر عمرو ولم تتغير ملامحه كثيراً عن الوقت الحاضر، إذ نشر النشطاء صوراً من مراحل مختلفة من عمره.

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهور "الهضبة" ومتابعيه، واشتعلت التعليقات حيث علق أحد المتابعين بقوله: "ما بيكبر بالعمر ليش"، وتحدث آخرون عن أغانيه وأن كلماتها هي ما جعلته على القمة حتى الآن.