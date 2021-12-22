شاهد .. تفاصيل ناريه اشعلت جدل المصريين: بعد طلاقها من حسام حبيب زواج شيرين عبد الوهاب من أحمد العوضي يشعل غضب ياسمين عبد العزيز بردة فعل صادمة؟

انت الان تتابع خبر تفاصيل ناريه اشعلت جدل المصريين: بعد طلاقها من حسام حبيب زواج شيرين عبد الوهاب من أحمد العوضي يشعل غضب ياسمين عبد العزيز بردة فعل صادمة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/22 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي )

بعد طلاقها من حسام حبيب أثار خبر زواج شيرين عبد الوهاب من أحمد العوضي ضجة كبيرة وجاءت ردة فعل ياسمين عبد العزيز صادمة.



زواج شيرين من أحمد العوضي انتشر بعد أن وضعت صفحة عبر فايسبوك منشوراً فيه صورة أحمد وعلقت عليه:

“الحل الوحيد للصداع اللي إحنا فيه إن أحمد العوضي يتجوز شيرين”



ردة فعل ياسمين عبد العزيز لم تتأخر كثيراً حيث علقت على الخبر بصورة لها وهي غاضبة وغير راضية عن هذا الأمر.



طبعاً التعليق هو كوميدي وردة فعل على الانهيار الذي تعيشه شيرين والذي كشفت عنه وأيضاً عن رجولة أحمد وشهامته حيث وقف إلى جانب زوجته ياسمين في مرضها وكان مصراً على أن تعود قوية.



سبب مرض ياسمين عبد العزيز الذي يدعى “أكياس الشكولاتة” هو الدورة الشهرية حيث تتكون أكياس الشوكولاتة مع كل دورة شهرية ولا توجد أكياس شوكولاتة داخل الرحم لأن الدم يخرج أولًا بأول في أثناء الحيض.

إليكم أبرز المعلومات عنه:

هو كيس يحتوي على دم قديم وهو دم الحيض لدى النساء،وسمي أكياس الشوكولاتة لأنه لونه يكون بني داكن مثل لون الشوكولاتة.



تتسبب هذه الأكياس فى تأخر الحمل، ولا يستوجب التدخل الجراحي فيها إلا عند وصول حجم الكيس الواحد لـ 4 سنتيمتر، وأكبر، أما فى حالة كان أقل فيكون تركه أفضل.



يصيب هذا المرض من هم في عمر 20-40 سنة بنسبة أكبر، ولكن هذا لا يمنع من الإصابة بها في أي مرحلة عمرية أخرى، ولا يوجد سبب واضح وقاطع لبطانة الرحم المهاجرة.