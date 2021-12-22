شاهد .. بأقوى اطلاله صاروخية في الكون :مهلقا جابري تتجاوز حدود الادب لتشعل غرائز جمهورها ..بظهورها بصورة لاتخبئ من مفاتنها شيء ؟

انت الان تتابع خبر بأقوى اطلاله صاروخية في الكون :مهلقا جابري تتجاوز حدود الادب لتشعل غرائز جمهورها ..بظهورها بصورة لاتخبئ من مفاتنها شيء ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/22 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي )

شاركت عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري الجمهور مجموعة صور جريئة لها من أحدث جلسة تصوير ظهرت فيها من إيطاليا بفستان فاضح، شفاف ولا يخبئ شيئاً من جسدها،

وكأنها عارية تماماً كما أنه قصير على الساق ويكشف عنها كاملة ويظهر كتفها وصدرها، وصدمت المتابعين بإطلالتها هذه واعتبروا أنها تبالغ في التحرر.



ودائماً ما تفاجئ ماهلاغا المتابعين بجرأتها فكانت نشرت صورة منذ فترة، ظهرت فيها وهي ترتدي ثوب نوم باللون الأسود،

ونصف الثوب شفاف ما جعلها تبدو شبه عارية، وقد ربطت شعرها ووضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر القاتم.