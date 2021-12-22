شاهد .. بأجرأ اطلالة في الكون .. مهلاقا جابري تصدم الجمهور وتظهر بلانجري فاضح كشفت كل شيء !!

انت الان تتابع خبر بأجرأ اطلالة في الكون .. مهلاقا جابري تصدم الجمهور وتظهر بلانجري فاضح كشفت كل شيء !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الأزياء الإيرانية العالمية ​ماهلاغا جابري​ في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي صورة لها بلانجري أسود فاضح جعلها تبدو مثيرة.

، جاء من الأعلى على مغطياً حلمتيها فقط، وصمم على شكل أربطة إن من حيث حمالة الصدر التي أتت مشبكة أما من الأسفل فاعتمدت سترينغ ولكنها لم تستعرضه لأنها استلقت وغطى فخذها الأيمن على المنطقة الحميمة.

واعتمدت ماهلاغا حذاء عالي الساق وصل إلى ما فوق الركبتين ووضعت في كفيها قفازات طويلة والإطلالة كلها جاءت باللون الأسود.

ووضعت ماهلاغا أحمر شفاء باللون الأحمر القوي ورفعت شعرها إلى الوراء، ونالت الصورة آلاف علامات الإعجاب.