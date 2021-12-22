شاهد .. رد ناري غير متوقع من الفنانة إيمي سمير غانم بشأن حقيقة حجابها واعتزالها التمثيل.. سيصدمك ما فعلته!

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/22 الساعة 04:00 مساءً | (مايا)

تداولت عدد من الأقاويل من قبل رواد السوشيال ميديا بشأن ارتداء الفنانة إيمي سمير غانم الحجاب واعتزالها الفن نهائيا، مما أثار حالة من الجدل متسائلين عن حقيقة الأمر.

فقامت الفنانة ايمي سمير غانم بنشر صورة جديدة لها بشعرها من أحدث ظهور، وذلك عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام لترد علي مروجي الشائعات بطريقة غبر مباشرة وتؤكد أنها لم ترتدي الحجاب ولم تعتزل التمثيل على الإطلاق.