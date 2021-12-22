شاهد .. توقعات جديدة للعرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف .. أفقر دولة عربية ستصبح أغنى من الإمارات وكل دول الخليج .. لن تتخيل من تكون؟

انت الان تتابع خبر توقعات جديدة للعرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف .. أفقر دولة عربية ستصبح أغنى من الإمارات وكل دول الخليج .. لن تتخيل من تكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قالت المنجمة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، في مداخلة لها في برنامج نجوم تابعها الميدان اليمني إنها متمسكة وواثقة من رؤيتها حول تونس، حيث سبق صرحت تونس ستصبح مثل دبي.

وتعتبر الفلكية ليلي عبد اللطيف من اشهر علماء التوقعات في عالم الابراج الفلكية ولها باع كبير في الدراسات الخاصة بالتوقعات، وليلى عبد اللطيف مِن مَوالِيد العَاصِمة الّلبنانية بيروت،.

وتحظى بالكثير من المتابعين والتي يَحترمها ويعتمد على توقعاتها المَلايين مِن الناس، وهُنا نسرد لكم أحدث توقعات ليلى عبد اللطيف الجديدة للعام 2021.

وأكدت أنها ترى تونس في مشهد الإعمار والنمو، وستكون السياحة أحسن مما كانت عليه، مؤكدة أن تونس ستتحسن، وستفتح منتجعات سياحية كبيرة في تونس على المدى القريب، واعتبرت أن الشعب التونسي واعي ولا يوجد شيء يستدعي الخوف في تونس.

وأضافت أن العالم العربي سيشهد كوارث طبيعية كبرى، مضيفة أن بلدان الخليج ستشهد تساقط الثلوج، وحصول زلزال بأحد الدول العربي لكنه لن يكون مدمّرا.

كما توقعت ليلى عبد اللطيف تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أزمة صحية حادة.

وكانت ليلى عبد اللطيف قد توقعت نهاية عام 2019، انتشار فيروس كورونا المميت الذي اجتاح العالم، وذلك خلال الحلقة الخاصة من “لهون وبس” ليلة رأس السنة على الـLBCI.

فقد قالت لهشام حداد ضمن توقعاتها للسنة الجديدة أن وباءً خطيراً وقاتلاً سينتشر عالمياً ويثير الرعب والهلع بين بعض الشعوب، وأكّدت أن الفيروس سيكون أخطر من الـH1N1.

وتحدثت إن فيروس كورونا هي حرب بيولوجية قام بافتعالها امريكا لمحاربة الصين.

ولكنه الفيروس خرج عن سيطرتها.

كما سبق وتوقعت ليلى عبد اللطيف في برنامج “تاريخ يشهد” الذي عرض على الـLBCI، ظهور مرض خبيث في الصين يتسبب بحالات قلق كبيرة بسبب انتشار هذا الوباء.