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صاروخ يدوخ – اتفرج منة فضالي ظهرت المستخبي كله : فرمت رانيا يوسف

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بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة منة فضالي صوراً جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت  منة فضالي  في الصور بإطلالة صيفية مبهجة من عطلتها الصيفية  وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

مسلسل نسل الأغراب

وكان آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل “نسل الأغراب” بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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