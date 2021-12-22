شاهد .. مفاجأه صدمت جمهورها في السعودية..الفنانة نانسي عجرم تغادر بشكل مفاجى من حفلها قبل انهاء اغانيها..وتم الكشف عن السبب الغير متوقع؟

انت الان تتابع خبر مفاجأه صدمت جمهورها في السعودية..الفنانة نانسي عجرم تغادر بشكل مفاجى من حفلها قبل انهاء اغانيها..وتم الكشف عن السبب الغير متوقع؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/22 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي )

غادرت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، الحفل الغنائي الذي أحيته أمس الأحد، في ختام مهرجان ‏‏ميدل بيست في المملكة العربية السعودية، بعد أن أدت أغنيتين فقط من أصل 4،

فما السبب؟

وعن السر وراء ذلك، قامت نانسي عجرم عبر حسابها على موقع "تويتر" بعمل إعادة تغريد (ريتويت) لتغريدة توضح السبب، وهو أنها تأخرت في الحضور ضمن الموعد المحدد لها للصعود على المسرح.

كما ذكرت التغريدة المعاد نشرها على الحساب الرسمي لها أنها غادرت مسرح الحفل بعد تقديمها أغنيتين، احتراما لرفع أذان العشاء حسب توقيت السعودية.



والأغنيتان اللتان أدتهما عجرم في الحفل هما "بدنا نولع الجو" و"سلامات"، بعد أن كان من المفترض أن تشمل فقرتها الغنائية 5 أغنيات.

وانطلق مهرجان "ميدل بيست" الغنائي في 16 ديسمبر الحالي، ضمن فعاليات الموسم الثاني من "موسم الرياض"، المقام في العاصمة السعودية، وشارك فيه العديد من أبرز فناني العالم العربي.