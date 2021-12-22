شاهد .. لن تصدق : أول ظهور للفنان حسام حبيب.. بعد حلق النجمة شيرين عبدالوهاب شعرها.. لن تصدق ماذا يفعل؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق : أول ظهور للفنان حسام حبيب.. بعد حلق النجمة شيرين عبدالوهاب شعرها.. لن تصدق ماذا يفعل؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/22 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي )

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنان حسام حبيب، في أول ظهور له منذ أزمة انفصاله عن زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، حيث كشف الملحن الشاب عمرو الشاذلي عن تعاونه مع المطرب حسام حبيب في أغنية جديدة.



ونشر «الشاذلي» صورة تجمعه بـ«حبيب» من الاستديو، وكتب معلقًا عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»:«بسم الله.. قريبًا من ألحاني مع الفنان حسام_حبيب ..كلمات أحمد ابراهيم ..ألحانى.. وتوزيع عمرو الخضرى».

جدير بالذكر، أن الملحن عمرو الشاذلي، كان قد نشر صورة جديدة تجمعه بـ «شيرين» في الاستديو، إذ سجلت أغنية ثانية معه يجري طرحها في ألبومها المقبل.



وكتب «الشاذلي» مشوّقا متابعيه عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «جاهزبن للجديد مع الفنانة شيرين عبدالوهاب؟ وتتوقعوا ايه شكل الأغنية الجاية لينا سوا بعد أغنية مالكش مكان؟».