شاهد .. صلة قرابة مفاجئة في الوسط الفني .. لن تصدق ان بطل مسلسل (الاختيار) هو حفيد فريد شوقي والمفاجأة هي صلة قرابته من ميرفت أمين!

انت الان تتابع خبر صلة قرابة مفاجئة في الوسط الفني .. لن تصدق ان بطل مسلسل (الاختيار) هو حفيد فريد شوقي والمفاجأة هي صلة قرابته من ميرفت أمين! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يضج عالم الفن بصلات القرابة، حيث أن هناك علاقات وصلة قرابة تربط بين فنان أو فنانة بأخر، ومن هذه العلاقات ما هو معروف ومشهور ومنها ما هو مازال وراء الكواليس ولم يظهر بعد.

ونقدم لكم معلومة من الممكن أن يكون هناك عدد كبير من الجمهور لم يعرفها، في حين أن البعض الأخر يعرفها،.

وهي بخصوص الفنان الراحل، وحش الشاشة فريد شوقي، وزوجته الجميلة الراحلة هدى سلطان.

ففريد شوقي، الفنان الكبير، لديه حفيد فنان شهير جداً، وقدم عدد من الأعمال الفنية، وبذلك تكون عائلة فريد شوقي عائلة فنية شهيرة.

وانتشرت شائعة بأنه حماته هي الفنانة ميرفت أمين، لكن الحقيقة أن هذا الفنان قدم دور زوج ابنة ميرفت أمين “فيروز”، في مسلسل إلا أنا، حكايتي مع الزمان.

وحتى لا نطيل عليكم، إنه الفنان الشاب أحمد جمال، صاحب الموهبة الفنية المتميزة، حفيد فريد شوقة لابنته مها والتي انجبها من هدى سلطان، وخالاته هما “ناهد” و ”رانيا” فريد شوقي، الأولى منتجة كبيرة، والثانية فنانة شهيرة..

وانتشرت مؤخراً صورة لفريد شوقي بصحبه حفيده، أحمد جمال، وانهالت عليها التعليقات والتفاعلات، حيث كانت ماجأة بالنسبة لكثيرين.

والفنان الشاب اسمه بالكامل احمد جمال سعيد، وهو ابن اللواء جمال سعيد، بدأ مسيرته في التمثيل عام 1997.

ولد أحمد في 21 يناير 1989، أي أنه يبلغ من العمر 32 سنة، وابنة خالته هي الفنانة ناهد السباعي.

وخالته هي الفنانة رانيا فريد شوقي، أخت والدته من الأب.

شارك في عدد من الأعمال الفنية وهي: تفاحة حوا، قلب الأسد، نوم التلات، أحسن أب، حماتي بتحبني، قسطي بيوجعني، ومسلسل ونحب تاني ليه، وسيدنا السيد، الفتوة، والاختيار.