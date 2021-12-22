شاهد .. كيوم ولدتها أمها .. مريم أوزرلي بلا ملابس في حوض الاستحمام بأقوى اطلالة في الكرة الارضية والجمهور يفقد الصواب مما شاهده!

انت الان تتابع خبر كيوم ولدتها أمها .. مريم أوزرلي بلا ملابس في حوض الاستحمام بأقوى اطلالة في الكرة الارضية والجمهور يفقد الصواب مما شاهده! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدر إسم الممثلة التركية ​مريم أوزرلي​ محركات البحث بعد نشرها صورة جريئة جداً عبر خاصية الستوريز عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

فصدمت مريم المتابعين، حيث ظهرت جالسة في حوض الإستحمام، وهي عارية تماماً، بإطلالة بعفوية كاملة، وبابتسامة عفوية وتضع بعض المؤثرات على الصور كرمز بطة وقناع على الوجه، كما علقت كاشفة عن أنها موجودة في برلين عاصمة ألمانيا، حيث تستقر مؤخراً.

وكانت أفادت وسائل اعلام تركية مؤخراً أن مريم أوزرلي قد تعاقدت على بطولة مسلسل جديد من المقرر ان يصوّر في العام المقبل، وبالتحديد في شهر نيسان، لكن لم يُعرف بعد طبيعة دورها.

على صعيد آخر، كانت قد فاجأت مريم أوزرلي متابعيها في الفترة الأخيرة بـ جلسة تصوير نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.