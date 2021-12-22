شاهد .. نجمة السينما المصرية.. زواج سري من معمر القذافي ومشهد جريء للغايه.. تسبب في هروبها من الإستديو. اتفرج كيف كانت في شبابها؟

انت الان تتابع خبر نجمة السينما المصرية.. زواج سري من معمر القذافي ومشهد جريء للغايه.. تسبب في هروبها من الإستديو. اتفرج كيف كانت في شبابها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/22 الساعة 11:40 مساءً | (هبه الوهالي )

فنانة من فنانات الصف الثاني اشتهرت في الكثير من الأعمال الفنية خلال فترة الثمانينات، لكنها تتميز عن غيرها من زميلاتها بكثرة الشائعات التي طالتها عن حياتها الشخصية، وخاصة زواجها السري بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.



وقد عرفت في ذلك الحقبة السينمائية بـ” بطلة أفلام المقاولات ” وذلك لمدة 20 عاما كما اتهمت بأنها تقدم فن يفسد الذوق العام لما لها من العديد من الافلام التي قامت بتمثيل مشاهد جـريـئة فيها في تلك الفترة، إنها الفنانة سميرة صدقي.

وردًا على إطلاق هذا اللقب عليها قالت إن كلمة مقاولة تطلق على منتج تقاول مع مخرج على مجموعة أفلام مقابل مبلغ من المال ولا يصح أن تطلق على فنانة، وعلي الرغم من كل تلك الإتهامات والشائعات الأ انها استطاعت ان تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة في مصر والوطن العربي.



نشأتها وبداياتها الفنية الفنانة سميرة صدقي من مواليد يوم 22 من شهر يونيو لعام 1960 بمحافظة الاسكندرية وهي تبلغ من العمر الأن 61 عاما وهناك تاريخ اخر متداول ليوم ميلادها وهو 23 من شهر مايو عام 1960،

ويقال أنها من أسرة فنية حيث انها ابنة للفنان «عبد المقصود صدقي» كما أن والدتها ممثلة مسرحية في السابق.



تخرجت الفنانة سميرة صدقي من كلية الآداب جامعة الإسكندرية وبدأت العمل الفني بمنتصف سبعنيات القرن العشرين من خلال الأدوار الثانوية وقد توقفت عن العمل الفني عدة مرات وذلك بسبب أنشغالها بالدارسة،

و بعد التخرج انضمت لفرقة “المدبوليزم” مع الفنان عبد المنعم مدبولي وقدمت معه مسرحية “راجل مفيش منه”، ثم قدمت أول مسلسل لها بعنوان “الشاطئ المهجور” والذي تم عرضه في عام 1975.

ابتعادها عن الفن قدمت الفنانة المصرية سميرة صدقي خلال مسيرتها الفنّية أكثر من 120 عملًا فنيًا ما بين السينما والتلفزيون والمسرح ولكنها ابتعدت عن الفن لمدة تتجاوز الـ 15 عاما مع بداية الألفية.



روّت من قبل الفنانة المصرية سميرة صدقي، مشهد اغتصابها الذي تحول إلى حقيقة. وقالت خلال لقائها ببرنامج «صح النوم» على فضائية «LTC» :

«كنا بنصور مشهدًا على السرير، في فيلم العذراء والجدي، وأثناء التصوير فوجئت بمحيي إسماعيل بيحضني بشدة فخوفت وسبته وجريت من الاستوديو وقعدت أصوت».

وأضافت سميرة صدقي: «قلت في إيه وسبت الاستوديو ورفضت التصوير وقلت إحنا بنمثل هو في كده».



وكشفت الفنانة سميرة صدقى في تصريحات صحفية سابقة عن أن سبب اختفائها وغيابها عن الساحة الفنية كان بسبب وفاة والدتها ثم إصابتها بالسمنة المفرطة، والتى غيرت تماما من شكلها وجعلتها لا تمتلك الجراة والشجاعة للظهور مجددا.

حيث أدت حالتها النفسية السيئة إلى زيادة وزنها لـ 120 كيلو، وأنها فشلت في الرجوع لجسمها المثالي إلا بعد الخضوع لعملية تدبيس معدة كما ذكرت بعض المواقع الصحفية.



حياتها الشخصية تعرضت الفنانة سميرة صدقي للعديد من الشائعات خلال مسيرتها الفنية من أبرز هذه الشائعات أنها تزوجت سبعة مرات بالرغم أنها كانت متزوجة بالفعل من ابن خالتها .

وقد رزقت من زوجها بولد وبنت ولم تكشف عن هذا الزواج إلا بعد عودتها في الآونة الأخيرة، ومن الشائعات التي طالتها أيضاً هو زواجها من الشاعر الغنائي نجيب نجم شقيق الفنان محمد نجم، وكذلك شائعة زواجها من منتج أردني.

ومن ضمن الشائعات التي حاصرت الفنانة المصرية سميرة صدقي أنها تزوجت من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي سراً، وذلك خلال إقامتها عروض مسرحية خاصة للزعيم الليبي مع فرقتها المسرحية.



وقد أكدت في أكثر من لقاء معها أنها شاركت في عروض مسرحية مع الفنان فاروق فلوكس وإبراهيم خان وفاروق نجيب وذلك للعسكريين في ليبيا لكنها لم تلتق بالقذافي نهائياً.

وأشارت أن هناك بعض الفرق التي قدمت عروض مسرحية خاصة للقذافي ولكن فرقتها لم تكن منهم وأكدت أن هذه الشائعات لا تغضبها إطلاقاً.