شاهد .. بطلة الافلام الممنوعة من العرض وللكبار فقط .. حجت 7 مرات وأدت مناسك العمرة 29 مرة طلباً للمغفرة .. فمن تكون؟!

انت الان تتابع خبر بطلة الافلام الممنوعة من العرض وللكبار فقط .. حجت 7 مرات وأدت مناسك العمرة 29 مرة طلباً للمغفرة .. فمن تكون؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أيقونة الإغراء السينمائي وصاحبة أكبر مجموعة من الأفلام التي منعت من العرض في مصر، يحمل تاريخها الفني العديد من الأعمال الفنية التي اعتمدت على الجرأة والإغراء الصارخ.

وفي حياتها الشخصية العديد من الأسرار حول سر ارتدائها الحجاب واعتزالها التمثيل وعدم ندمها عما قدمته إضافة إلى الحج والعمرة لأكثر من مرة لنيل غفران الله.. إنها الفنانة ناهد يسري التي يحل اليوم عيد ميلادها الـ 74.

في القاهرة يوم 6 فبراير 1947، ولدت ناهد يسري واسمها الحقيقي ناهد شكري، لأسرة فنية، فشقيقتها الكاتبة والممثلة سامية شكري، التي يسرت لها دخول مجال التمثيل.

بداية مشوارها الفني عام 1968، بدأت ناهد يسري مشوارها الفني مع شقيقتها سامية شكري، من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال بأدوار صغيرة مثل: "شاطئ المرح"، مع حسن يوسف ونجاة الصغيرة، و"المساجين الثلاثة"، مع رشدي أباظة وشمس البارودي، وعدد من المسلسلات مثل "الكنز" الذي يعد أشهر أعمالها في الدراما.

فيلم سيدة الأقمار السوداء

عام 1970 سافرت ناهد يسري إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وقدمت العديد من الأفلام المصرية اللبنانية المشتركة، والتي اعتمدت فيها على الإثارة، وفي عام 1971 قدمت "مقلب حب" و"الحب سنة" و"امرأة من نار" وفيلم "سيدة الأقمار السوداء" الذي يعد أشهر أفلامها جرأة وهو من بطولة حسين فهمي وعادل أدهم.

وكان فيلم "سيدة الأقمار السوداء" واحدًا من الأفلام التي أحدثت ضجة كبيرة نظرًا لجرأته حتى أنه لم يعرض في السينمات بمصر بسبب اعتراض الرقابة المصرية عليه، بسبب إحتوائه مشاهد جنسية صارخة، لكنه حظى باهتمام كبير فى الخارج، كما عُرض في مهرجان السينما الإيرانية في عرض خاص.

وفي الثمانينات ومع ظهور اختراع الفيديو في مصر تسربت أشرطة فيديو للفيلم إلى مصر، لكن بشرط حصر مشاهدته على الكبار فقط، ما زاد من رواجه التجاري، وبعدما علم الرئيس السادات حينها بهذ الأمر، أمر بتشكيل لجنة للتحقيق مع نجوم الفيلم، حسين فهمى وناهد يسرى وقيل إن المشاهد المعروضة في الفيلم مزيفة وغير تابعة لأبطال العمل.

أعمال ناهد يسري في رصيد ناهد يسري حوالي 35 عملًا فنيًا، منها "ملكة الحب"، "امرأة من نار"، "حب وغرام في المكسيك"، "قطط شارع الحمرا"، "اختفاء زوجة، "نصيب مكتوب"، "أبناء للبيع"، "الخدعة"، "ساعات الفزع"، "نصيب مكتوب"، "أبناء للبيع"، "أشياء لا تشتري"، "قطط شارع الحمرا"، "الأضواء".

حصلت على شهرة واسعة في الدراما أيضًا من خلال مجموعة من المسلسلات مثل "غاب نصف القمر"، "سامحتك يا أختاه"، "غاب نصف القمر"، "روز اليوسف" و "اليتيم".

حادث سير عام 1974 تعرضت إلى حادث سير مروع خلال تواجدها في بيروت، وهو الحادث الذي أدى إلى وفاة صديق لها، وتعرض وجهها لتشوهات بسيطة، وبسبب الحادث قررت ناهد الابتعاد عن التمثيل وغابت عن الساحة لأكثر من عشر سنوات وبالتحديد بعد فيلمي "الطماعين"، و"البرنس".

الابتعاد عن الجرأة وفي الثمانينيات عادت ناهد بأدوار بعيدة عن الإغراء، مثل أفلام "ولو بعد حين" و"النصيب مكتوب" و"ساعات الفزع"، وانتجت بعض الافلام في منتصف الثمانينيات، ابرزها الفيلم التليفزيوني "الشيطان يسكن بيتنا".

الاعتزال نهائيا ومع بداية التسعينات اعتزلت التمثيل نهائيًا، وانتشرت شائعات أنها ارتدت الحجاب، وتبرأت من أعمالها السينمائية، لكن خلال تكريمها بدولة الكويت من قبل رئيسة احد المنتديات الليبرالية عام 2010، نفت أنها ارتدت الحجاب أو انها تبرأت من تاريخها السينمائي.

آخر أعمال ناهد يسري وآخر أعمال ناهد يسري التي توجت من خلاله مسيرتها الفنية هو فيلم "اختفاء زوجة" من تأليف وإخراج ياسين إسماعيل ياسين وعرض عام 1990.

عام 2015 أجرت ناهد يسري حوارًا، ظهرت خلاله بالحجاب، وأكدت أنها لا تشعر بالندم على أعمالها، وكشفت أنها حجت بيت الله الحرام 7 مرات، وأدت مناسك العمرة 29 مرة، بهدف نيل غفران الله مشيرة إلى أنها اعتزلت رغبة في تكريس حياتها لبيتها وزوجها، واتخذت هذه الخطوة بمحض إرادتها.