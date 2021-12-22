شاهد .. اتفرج: رد صادم من الدكتور مبروك عطية ..على حكم الطلاق إذا لم تشعر الزوجة بالمتعة في الفراش؟تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر اتفرج: رد صادم من الدكتور مبروك عطية ..على حكم الطلاق إذا لم تشعر الزوجة بالمتعة في الفراش؟تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/23 الساعة 12:10 صباحاً | (هبه الوهالي )

رَدَّ الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين، نَصُّه: ما حكم الطلاق إذا لم تشعر الزوجة بالمتعة في أثناء العلاقة؟



وقال مبروك عطية، خلال مقطع فيديو له، بثَّه عبر قناته على يوتيوب، إن: هذه الزوجة عليها الاقتراب من زوجها، وحال حدوث ذلك؛ ستشعر بلذة، وسيحدث إشباع جنسي، ولن تفكر في الطلاق.

وأضاف مبروك عطية: الناحية الجنسية مهمة جدا وخطيرة جدا، لكن الرغبة يمكن أن تتحقق بسهولة، وبالحياء، وأقول لو أن هناك تآلفا في الأرواح؛ فإن الجسم لن يحتاج إلى شيء، وسيشعر براحة كبيرة، أفضل من المتعة.



وأكمل مبروك عطية: لكن لو فيه توحُّش في المعاملة بين الزوجين؛ فستكون العملية الجنسية بينهما أشبه بعقوبة،

وتأدية، وأنها أوامر عملية تكليفية، متابعًا: زوجك بجوارك وحلالك، وأنت حلاله، فافعلي معه ما تريدين، وما يشبع رغباتك، فهذا شيء طبيعي.



وتابع مبروك عطية: هو جنبك، اقعدي معاه، وقبليه، وافعلي ما يحلو لكِ، فالأمر يمكن حله بسهولة.