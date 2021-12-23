شاهد .. الفنانة الجميلة شريفة ماهر تصدم الجميع وتكشف تفاصيل مروعة ومخيفة عن اعتداء ولدها عليها .. ما فعله بها عقوق لا يُصدق

انت الان تتابع خبر الفنانة الجميلة شريفة ماهر تصدم الجميع وتكشف تفاصيل مروعة ومخيفة عن اعتداء ولدها عليها .. ما فعله بها عقوق لا يُصدق والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وضحت الفنانة المعتزلة شريفة ماهر، عن مرورها بأزمة شديدة مع أحد من أبنائها والذي قالت عن أنه تعدى عليها وشتمها وذلك لأجل أن يضع يده على أملاكها، وذلك قبل وصول الأمر إلى ساحة القضاء.

وكشفت شريفة ماهر، في تصريحات صحفية عن تفاصيل الأزمة مع ولدها، وقالت: "أنا لي من زوجي محمود شوقي، ثلاثة أبناء، ولدان وبنت، وبعد وفاة زوجي الثالث بطل الاسكواش عبدالواحد عبدالعزيز، تزوجت من مدير في الجمارك يدعى سيد إبراهيم، وأنجبت منه ابنتي نيفين".

وأضافت: "ابني الفلوس بالنسبة له تأتي قبل أي شيء، واستغل ضعف نظري، وكان يأتي للحصول على توقيعي على أوراق وعقود، واكتشفت فيما بعد أنها عقود بيع، ومنها شقة كنت قد قمت بكتابتها باسم ابنتي نيفين".

وتابعت: "تعود الواقعة إلى زواجي بعد والد أولادي، لدرجة أن ابنتي الكبرى رغم ما منحته لها، قسا قلبها عليَّ، رغم ما فعلته معها، ومنحت نجلي صاحب الأزمة نفسه أكثر من شقة، قبل أن أكتشف قيامه بوضع اليد والدخول إلى الشقة التي كنت قد منحتها إلى ابنتي الصغرى، وعندما تصديت له وواجهته، بدأ في سبي ودفعني بقوة وقال لي "هاقعلك هدومك، أنا ماليش دعوة انك قمت بمنحها بالمبايعة، الشقة دي بتاعتي".

وأكملت: "حاولت من جهتي التهدئة معه، بعد دخوله الشقة المملوكة لشقيقته، بالتنسيق مع البواب وبدون علمي، وقلت له ليه.. أنت أخذت أكثر منها، وحصلت على أموال أكثر، وفوجئت به يقدم لي الأوراق التي تحمل توقيعي، ويشهد عليَّ ربنا إني لم أعلم أني قد وقعت على التنازل عن الشقة، فقام بالتعدي عليَّ أمام زوجته بالسب والدفع، وقال لي لا.. أكبر ما في خيلك اركبيه، وأنا هقلعك هدومك".

الفنانة شريفة ماهر اسمها الأصلي هدى ماهر الكفراوي ولدت في 30 أيلول سبتمبر عام 1932، وتخرجت في إحدى المدارس الفرنسية، ثم اكتشفها الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، وتعاقد معها لمدة ثلاث سنوات.

قام الموسيقار أحمد صدقي بتلحين أول أغنية قدمتها بعنوان "سيبني أفكر" من كلمات الشاعر صالح جودت، ووصل رصيدها من الأغاني إلى حوالي 70 أغنية، ووضع ألحان الأغاني الموسيقار محمد عبدالوهاب، ومحمود الشريف، ومحمد الموجي.

من أشهر أغاني شريفة ماهر "بحر الغرام" و"بنت المنصورة"، و"يا دنيا غني" و"يا واد يا اسكندراني" و"رد على قلبي".

يذكر أن شريفة ماهر شاركت في بطولة عدة أفلام منها "ارحم دموعي"، "كرامة زوجتي"، "أعز الحبايب"، "الناصر صلاح الدين"، "المصير"، "الفانوس السحري" مع إسماعيل ياسين، "قصر الشوق"، "رجل له ماضي".