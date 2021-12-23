شاهد .. الكشف عن سر ظهور الفنانة ميرفت أمين بلا ملابس تماماً في مشهد خارج عن النص .. تفاصيل ساخنة

انت الان تتابع خبر الكشف عن سر ظهور الفنانة ميرفت أمين بلا ملابس تماماً في مشهد خارج عن النص .. تفاصيل ساخنة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تفاصيل الحكاية تبدأ من ماتيلدا وهي فتاة سويدية تصل إلى مصر للإقامة عند صديق والدها الأستاذ الجامعي وزوجته المذيعة الشهيرة واللذان يعانيان من عدم الإنجاب.

جمال "ماتيلدا" الفائق يغوي الأستاذ الجامعي لكنه يحاول المقاومة ويستسلم في النهاية لمشروع الفتاة السويدية المجنون بإنجاب طفل يكون أعظم طفل في العالم يجمع بين الغرب والشرق.

ودارت أحداث الفيلم حول طبيب شهير صاحب مغامرات نسائية يفشل في قصة حب ليقيم علاقة مع فتاة مستهترة قامت بدورها الفنانة ميرفت أمين.

جاء الفيلم ليكون من أجرأ الأفلام التي أنتجتها السينما المصرية والعربية، حيث حمل مشاهد ساخنة كانت الأكثر جرأة ما دفع الرقابة إلى منعه من العرض نهائيًا لكنه ظل متداولا على أشرطة الفيديو.

الفيلم أدخل ميرفت أمين دائرة الأفلام الممنوعة من العرض، والتي تحمل شعار للكبار فقط، وكانت بداية لسلسة من الأفلام التي سارت في نفس الاتجاه خاصة خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي.

رشدي أباظة ارتكب أيضا خطيئة لا تغتفر عندما وافق مع الفنانة القديرة الراحلة هند رستم والفنانة ميرفت أمين على تقديم الفيلم، الذي ظهرت فيه الأخيرة عارية تماماً، من دون ضرورة درامية، لذلك يعد الفيلم واحدًا من الأفلام "سيئة السمعة"، التي تم منعها من العرض.

أثناء تصويرها الفيلم، تعرفت "ميرفت أمين"، على الموسيقار "عمر خورشيد"، ليتم إعلان خطبتهما في بيروت، وتزوجا بعد الانتهاء من تصوير الفيلم في يونيو 1972، وبعد عام واحد من زواجهما انفصلا.

ميلادها

ولدت ميرفت أمين، في المنيا من أب مصري وأم اسكتلندية، كانت من أشهر الممثلات في عقدي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين في السينما المصرية.

حصلت على ليسانس آداب من جامعة عين شمس قسم اللغة الإنجليزية وكان أول ظهور لها مع المخرج حسين كمال والمطرب عبد الحليم حافظ في فيلم أبي فوق الشجرة.

حياتها الخاصة

تزوجت الفنانة المصرية، 5 مرات ، وكان أول زيجاتها في عام 1970 من المطرب السوري موفق بهجت وبعد زواجها منه سافر إلى لبنان وهناك قبض عليه في قضية مخدرات شهيرة وتم حبسه فطلبت الطلاق منه، فطلقها.

ثم تزوجت من عازف الجيتار المصري الشهير في السبعينيات عمر خورشيد الذي كان على علاقة في الوقت نفسه بملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق.

ولما تأكد لها هذه العلاقة انفصلت عنه وتزوجت من بعده الفنان حسين فهمي وأنجبت منه ابنتها منة الله واستمر هذا الزواج فترة طويلة نسبياً ولكنها مع ذلك انفصلت عنه.وبعدها تزوجت من المنتج الفلسطيني حسين القلا ومن بعده تزوجت وهي الزيجة الخامسة من رجل الأعمال المصري مصطفى البليدي.

حياتها الفنية

بدايتها الفنية كانت من خلال الجامعة حيث اشتركت في فريق الجامعة وقدمت مسرحية يا طالع الشجرة لتوفيق الحكيم وبعد التخرج احترفت التمثيل وقدمت مسرحية مطار الحب مع الفنان عبد المنعم مدبولي.

وقد اكتشفها وقدمها للسينما الفنان أحمد مظهر عام 1965 من خلال فيلم حب المراهقات ومنه انطلقت في عالم الفن وقدمت عدة أعمال فنية سينمائية وتلفزيونية.

من أشهر مسلسلاتها: الزوجة أول من يعلم والرجل الآخر، ومن أشهر أفلامها السينمائية في أواخر عقد الستينات وفي السبعينات هي: ثرثرة فوق النيل والبحث عن فضيحة والبنات والمرسيدس وأبناء الصمت والحفيد والأنثى والذئاب ودائرة الانتقام وإبليس في المدينة ورجال لا يعرفون الحب.

وفي الثمانينات نذكر لها: جنون الشباب وسواق الأتوبيس وتزوير في أوراق رسمية وزوجة رجل مهم والأراجوز مع عمر الشريف والدنيا على جناح يمامة، وأخيرا في التسعينات: همس الجواري وكارت أحمر والقتل الذيذ عام 1998 ومرجان أحمد مرجان عام 2007 .

وكان آخر اعمال الفنانة ميرفت أمين، فيلم ممنوع الإقتراب أو التصوير وعرض عام 2017، ومسلسل قيد عائلي مع صلاح عبد الله وعزت العلايلي وبوسي.