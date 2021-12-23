شاهد .. لن تصدق من هي .. فنانة شهيرة تتعرض للتحرش تحت تهديد السلاح حتى انهارت وخارت قواها .. والمفاجأة في الشخص الذي اعتدى عليها!

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هي .. فنانة شهيرة تتعرض للتحرش تحت تهديد السلاح حتى انهارت وخارت قواها .. والمفاجأة في الشخص الذي اعتدى عليها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تفاصيل واقعة بشعة ألقت قوات مدينة لاهور الباكستانية القبض على مغتصب الفنانة الشابة مهيوش حياة، والتي تعرضت إلى عملية استدراج واغتصاب. حيث كشفت تقارير صحفية باكستانية وهندية، أن الشخص الذي ألقي القبض عليه شرطي.

وأوضحت التقارير الصحفية التي نشرت في هذا الشأن أن الفنانة الشابة مهيوش حياة قد تقدمت بشكوى ضد الشرطي ، تؤكد انه استدرجها إلى إحدى الفنادق في منطقة جاردن ت اون ، ثم اغتصابها تحت تهديد السلاح وتركها في حالة إعياء شديد.

وذكرت التقارير أن الفنانة الشابة كانت تعمل راقصة في أحد الملاهي الليلية وقام المتهم بالاتفاق معها على إحياء حفل له وبدأ الاستعداد لتنظيمه. وأضافت بأنه بمجرد تمكنه من الإيقاع بضحيته في مخططه الإجرامي، قام باستدراجها واغتصابها وفر هاربا، إلا ان الشرطة نجحت في تتبع آثاره والعثور على مكان تواجده وألقت القبض عليه .

وطالبت جهات التحقيق تقريرا عن الشرطي المغتصب وسلوكه وطريقة تعامله مع زملائه في مكان عمله، كما طالب الكثيرون من محبي وداعمي الفنانة الشهيرة مهيوش حياة بتطبيق أقصى عقوبة على هذا الشرطي الذي يمثل الأمان للجميع في الشوارع واثار غضب الشارع الباكستاني بعد قيامه بفعلته النكراء.