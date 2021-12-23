شاهد .. منفعتهاش عمليات التجميل.. إطلالة مفزعة للفنانة إلهام شاهين وتجاعيد الشيخوخة شوهت وجهها تماماً...اتفرج الصدمة

انت الان تتابع خبر منفعتهاش عمليات التجميل.. إطلالة مفزعة للفنانة إلهام شاهين وتجاعيد الشيخوخة شوهت وجهها تماماً...اتفرج الصدمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعادت حسابات فنية مهتمة بنشر أخبار المشاهير على مواقع التواصل تداول صورة للفنانة إلهام شاهين ظهرت فيها بوجه مليئ بالتجاعيد.

وبدت على النجمة المصرية ملامح التقدم في السن حيث أظهرت عدسات المصورين تجاعيد وجهها بوضوح.

ورأى الجمهور أن هذا حال الكثير من النجمات بالرغم من اهتمامهن الزائد بالعناية ببشرتهن، واللجوء إلى عمليات التجميل، إلا أن كل هذا لن يمنع ظهور التجاعيد والشوائب مع التقدم في العمر.

وتبلغ إلهام شاهين من العمر 61 عامًا، حيث أنها من مواليد 3 يناير 1960، حسب ما ذكرت الفنانة الشهيرة في أكثر من لقاء تلفزيوني.