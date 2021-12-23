شاهد .. تفاصيل مثيرة للغاية : فنانة شهيرة شاهدها زوجها وهي تخونه مع تلميذه فضربته بزجاجة شوهت وجهه.. ودمرتها لعنة نزلت من السماء! .. لن تصدق من تكون؟

انت الان تتابع خبر تفاصيل مثيرة للغاية : فنانة شهيرة شاهدها زوجها وهي تخونه مع تلميذه فضربته بزجاجة شوهت وجهه.. ودمرتها لعنة نزلت من السماء! .. لن تصدق من تكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في أغسطس من العام الماضي تلقى الوسط الفني في مصر،خبرًا مفجعًا، بوفاة الفنانة القديرة شويكار، عقب صراع مع المرض على مدار الفترة الماضية، وذلك عن عمر يناهز 81 عامًا.

شويكار واحدة من الفنانات اللاتي استطعن وضع أسمائهن بين الكبار في السينما المصرية والمسرح، حيث قدمت العديد من الأعمال الفنية التي لا زال الجمهور متعلقًا بها حتى يومنا هذا، وأغلبها كانت مع النجم الكبير فؤاد المهندس.

في السطور التالية معلومات عن الفنانة الراحلة، من حياتها ومشوارها الفني. - ولدت الفنانة شويكار في 24 نوفمبر 1938 لأب تركي وأم شركسية واسمها كاملًا هو شويكار إبراهيم طوب ثقال.

- عمل والدها ضابطًا في جيش محمد علي باشا في العصر العثماني، ويعد من أهم الشخصيات في ذلك الوقت وكان من أعيان محافظة الشرقية بمصر. - انتقلت شويكار إلى القاهرة وهي في الرابعة من عمرها، وبدأت ميولها الفنية تظهر في ذلك الوقت. - تزوجت شويكار من المهندس حسن نافع في عمر 16 عامًا.

، وفجعت بخبر وفاة زوجها وهي في الـ18 من عمرها، ومعها ابنتها الصغيرة "منة الله" التي أنجبتها منه.​- الزواج كان سبب ترك شويكار دراسة الثانوية، إلا أنها قررت استكمال دراستها بعد وفاة زوجها. -

وفي العشرين من عمرها، حصلت على لقب الأم المثالية بعد أن وقع عليها الاختيار لهذا اللقب من جانب نادي سبورتنغ لأنها كانت تعمل.

وتدرّس وتربي ابنتها في آن واحد. - التحقت بكلية الآداب قسم اللغة الفرنسية، وساعدها المخرج حسن رضا الذي يعد من بين المقربين لأسرتها، في دخول عالم الفن، بعدما رشحها للعمل بفرقة أنصار التمثيل.

وشاركت في أكثر من عرض مسرحي. - ثم بدأت شويكار تلقي دروس التمثيل على يد عبد الوارث عسر ومحمد توفيق، وقدمت أول فيلم لها عام 1960 بعنوان "حبي الوحيد" أمام الفنان عمر الشريف ونادية لطفي وكمال الشناوي.