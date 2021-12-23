شاهد .. إطلالة مخيفة . اتفرج هيفاء وهبي ذات الـ50 عاما بدون فلتر وفوتوشوب.. سيصدمكم شكلها

انت الان تتابع خبر إطلالة مخيفة . اتفرج هيفاء وهبي ذات الـ50 عاما بدون فلتر وفوتوشوب.. سيصدمكم شكلها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداولت حسابات فنية ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي، ظهرت فيها بملامح مغايرة لتلك الصورة النمطية عن المرأة شديدة الجمال، لأنها كانت بدون فلتر أو فوتوشوب.

تداولت حسابات فنية ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي، ظهرت فيها بملامح مغايرة لتلك الصورة النمطية عن المرأة شديدة الجمال، لأنها كانت بدون فلتر أو فوتوشوب.

الصورة المتداولة أحدثت صدمة لدى عدد كبير من جمهور النجمة اللبنانية الجميلة، وحتى غير جمهورها، وأظهرت الفارق الكبير الذي يفرق بين الصور المعدلة بواسطة برامج الفوتوشوب، والصور المتاحة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم خاصية الفلاتر التجميلية.

وظهرت هيفاء وهبي في الصورة المتداولة، بملامح منهدلة وعيوب في البشرة، وبعض التجاعيد التي لم يخفيها الشعر المنساب على الجانبين، وطبقات المكياج الكثيفة.

وجاءت ردود أفعال الرّاد متباينه سلبًا وإيجابًا خلال التعليقات على الصورة المتداولة للنجمة هيفاء وهبي بدون فلتر، فبعض التعليقات جاءت مؤيدة لجمالها الطبيعي الطاغي بالرغم من الفلاتر والفوتوشوب. بينما رأت الكثير من التعليقات أن المغالاة في الفلاتر والفوتوشوب هو مجرد خداع.

يُذكر أن هيفاء وهبي من موليد 10 مارس/آذار عام 1972.و تبلغ من العمر (50عامًا)، حصلت على اهتمام كبير من الجمهور منذ بداية مشوارها الفني الغنائي والاستعراضي وصولاً للتمثيل الدرامي والسينمائي. لديها ابنة وحيدة تمتلك جمال والدتها ذاته.