شاهد .. مفاجأه غير متوقعه.. اتفرج تسريب صور صادمة لياسمين صبري قبل الشهرة .. والجمهور يصرخ : متديهاش فلوس تاني يا أبو هشيمة؟

انت الان تتابع خبر مفاجأه غير متوقعه.. اتفرج تسريب صور صادمة لياسمين صبري قبل الشهرة .. والجمهور يصرخ : متديهاش فلوس تاني يا أبو هشيمة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/23 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

حققت صورة قديمة لياسمين صبري قبل وبعد استخدامها لتقنيات الفيلر والبوتكس، تداولاً كبيراً في مواقع التواصل وكشفت عن تبدل ملامحها تماماً منذ ظهورها وحتى الآن.



ونشر مستخدموا مواقع التواصل صورة لها وقت ظهورها في مسلسل طريقي ووضعت بالمقارنة مع آخر صورة نشرتها الفنانة المصرية على حسابها الشخصي على تطبيق انستقرام مصحوبة بتعليق:

دي ياسمين صبري أول ما ظهرت في مسلسل طريقي، الجمال في البساطة، ودي صورة لها دلوقتي، ماتديهاش فلوس يا أبو هشيمة كفاية فيلر".

صورة ياسمين صبري قبل وبعد أحدثت ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، وأدهشت متابعيها وهو ما تسبب في سيل من التعليقات التي عبرت عن رفض متابعيها لعمليات التجميل واستخدام التقنيات المختلفة التي تتسبب في تغير الشكل.