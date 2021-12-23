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شاهد .. مفاجأة مدوية: نجلة شيرين عبد الوهاب تفجر الأنترنت وتكشف المستور .. هذا الشخص هو اللي قص شعر ماما زيرو، انا بكرهه !! (اتفرج الفيديو)

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انت الان تتابع خبر مفاجأة مدوية: نجلة شيرين عبد الوهاب تفجر الأنترنت وتكشف المستور .. هذا الشخص هو اللي قص شعر ماما زيرو، انا بكرهه !! (اتفرج الفيديو) والان مع التفاصيل

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/23 الساعة 06:30 صباحاً | (مايا)

في تفاصيل جديدة نشرت قناة في اليوتيوب متخصصة بأخبار الفنانيين وأسراراهم فيديو جديد بخصوص أزمة شيرين عبدالوهاب مع طليقها حسام حبيب.

وأنتشر الفيديو بعنوان : ابنة شيرين عبد الوهاب تبكي وتنهار حسام هو اللي قص شعر ماما زيرو وضربها ارتاحنا منه انا بكرهة ! ونترككم لمشاهدة الفيديو ومعرفة التفاصيل :

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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