شاهد .. بإطلالة نووية جريئة.. ممثلة الافلام الخادشة.. ميا خليفة تسبح وهي بملابس فاصخه وتشعل الجمهور؟

انت الان تتابع خبر بإطلالة نووية جريئة.. ممثلة الافلام الخادشة.. ميا خليفة تسبح وهي بملابس فاصخه وتشعل الجمهور؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/23 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

شاركت ممثلة الأفلام الخادشه المعتزلة ​ميا خليفة​ صورة لها على حوض السباحة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وهي عارية الصدر.



وتعدت الصورة حاجز المليون إعجاب بعد ساعات قليلة من نشرها، وعلقت على الصورة قائلة أنها تقضي فترة عطلة ممتعة.



وكانت قد نشرت ميا خليفة مجموعة صور وفيديو لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.



وظهرت ميا بالصورة الأولى وهي ترتدي بدلة رسمية باللون الأخضر، تقف فيها في المطبخ من دون ارتداء قميص وحمالة صدر تحت البلايزر، فظهر صدرها بشكل فاضح.