شاهد .. اعترافات مثيرة : شغلك مع الفنان محمد رمضان عطاكي إيه غير فلوس في البنك؟ رد غير متوقع من الفنانة الجميلة سمية الخشاب؟

انت الان تتابع خبر اعترافات مثيرة : شغلك مع الفنان محمد رمضان عطاكي إيه غير فلوس في البنك؟ رد غير متوقع من الفنانة الجميلة سمية الخشاب؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/23 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

في حلقة شيقة مع الدمية كارو تعرضت النجمة سمية الخشاب للكثير من الإحراج بسبب بعض الأسئلة المفاجئة.



كان من ضمنها سؤال جاء فيه: شغلك مع محمد رمضان عطاكي إيه غير فلوس في البنك؟

سمية الخشاب تفاجأت من السؤال لكنها أكدت أنها استفادت الكثير من محمد رمضان وأنه علمها أن تكتب كل شيء بورقة وقلم وتركز في كل مشهد.

وكانت الخشاب قد شاركت رمضان بطولة مسلسله "موسى" والذي كان في صدارة المسلسلات في الموسم الرمضاني الفائت.