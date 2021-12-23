شاهد .. لن تصدقوا إطلالة ..مفزعة.. للفنانة الشابة هنا الزاهد صاحبة الملامح الأوروبية..اتفرج سيصدمكم شكلها قبل الشهرة؟

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا إطلالة ..مفزعة.. للفنانة الشابة هنا الزاهد صاحبة الملامح الأوروبية..اتفرج سيصدمكم شكلها قبل الشهرة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/23 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

منذ شهرتها تميزت النجمة المصرية هنا الزاهد صاحبة الملامح الأوروبية بجمالها وجاذبيتها التي جعلت منها أشهر النجمات في الدراما المصرية.



لكن كيف كانت ملامح هنا الزاهد قبل وبعد؟ الواقع أن الفنانة الشابة كانت تعاني من مشلكة حجم أنفها الكبير في البدايات وهذا ما جعلها تقوم بعملية تصغير الأنف.

أما من ناحية وجهها القليل فقد لجئت للقليل من الفيلر في الشفتين والخدين زاد من جمالها وجاذبية ملامحها، ومن جهة شعرها الأشقر الطويل الكيرلي، تخلت عن لونه مؤخرًا لتظهر بالشعر البني الويفي بطول متوسط.



أما مكياجها فهي صاحبة المكياج الناعم الخفيف، الذي تطور عبر السنوات بحسب الموضة مثل أحمر الشفاف اللحمي مع القليل من الماسكارا.



وكانت الفنانة هنا الزاهد قد كشفت في تصريحات سابقة على هامش تكريمها في “مهرجان نجم العرب”، أنها أجرت هذه العملية في أنفها، مشددة على أنها لا تنزعج من مقارنة البعض بين ملامحها قبل وبعد هذه العملية.



وعن إمكانية تكرارها هذه العملية، أكدت الفنانة أنها لا تود تغيير أي شيء آخر في ملامحها، لافتة إلى أن العملية التي أجرتها في أنفها نجحت وأنها تحب ملامحها كما هي الآن.

كما علّقت على تشبيه الجمهور لها بالدمية “باربي”، حيث قالت إنه أمر لطيف لأن “باربي” مثالا للجمال،

ولكنها لا تحب هذا التشبيه لسبب واحد وهو أن “باربي” في النهاية دمية ليس لها روح، وأنها كم يهمها الشكل فتهمها أيضًا روح الشخص.