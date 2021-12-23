شاهد .. اقوياء الملاحظة سيعرفون... هذا الطفل أصبح اشهر نجم سينمائي في الوقت الحاضر وشارك في هوليوود ونجله ممثل صاعد.

انت الان تتابع خبر اقوياء الملاحظة سيعرفون... هذا الطفل أصبح اشهر نجم سينمائي في الوقت الحاضر وشارك في هوليوود ونجله ممثل صاعد. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداولت مجموعة من الحسابات علي السوشيال ميديا صورة لطفل صغير، وكُتِب عليها أنها لفنان شهير، حيث ظهر خلال تلك الصـورة في سنوات عمره الأولي، وهي أول صورة له في تلك المرحلة العمرية.

إنه النجم المصري “خالد النبوي” الذي شارك جمهوره ومتابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” في وقت سابق بصورة نادرة له وهو طفل عمره لايتعدى الثلاث سنوات وعلق عليها كاتبًا: “أقل من 3 سنوات”.وأستطاع «النبوي» أن يحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، ومع انتشار الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكله فيها وبين شكله الحالي. ورأى الكثيرون أن ملامحه تتغيرت كثيرًا بمرور الزمن.

وولد خالد النبوي عام 1966، درس المعهد العالي للفنون المسرحية، واكتشفه المخرج الراحل “يوسف شاهين“، وشارك معه في العديد من الأفلام كان أهمها فيلم “المهاجر” الذي نقله للعالمية وحصل على عدة جوائز عن دوره فيه.

بعدها قدم النبوي مجموعة من الأعمال السينمائية منها: إسماعيلية رايح جاي ، القتل اللذيذ، فتاة من اسرائيل، عمر 2000 وفيلم تايه في أمريكا) وغيرهاالكثير من الأعمال السينمائية الناجحة.