شاهد .. ؛؛الجنة مش ممكن تكون أحلى من كدا؛؛ الليلة التي تم فيها إهدار دم شمس البارودي بسبب مشهد في فيلم ممنوع من العرض.. تفاصيل صادمة

انت الان تتابع خبر ؛؛الجنة مش ممكن تكون أحلى من كدا؛؛ الليلة التي تم فيها إهدار دم شمس البارودي بسبب مشهد في فيلم ممنوع من العرض.. تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شمس البارودي اسمها الحقيقي شمس الملوك جميل البارودي، ولدت في محافظة الجيزة 4 أكتوبر عام 1945، تعود أصولها إلى سوريا لديها سبع أشقاء، تعد واحدة من ضمن الفنانات اللواتي تمتعن بموهبة فنية متميزة كانت حياتها مليئة بالأدوار الجريئة jحولت حياتها في لحظة إلى "الحاجة" شمس بعد أدائها العمرة وارتدائها الحجاب واعتزالها الفن.

بعد انتهائها من دراستها في المدارس الفرنسية درست في المعهد العالي للفنون المسرحية، إلا انها تركته بعد عامين كي تتفرغ للتمثيل وقد اشتهرت في بدايتها باسم شمس الملوك قبل أن تغيره لتشتهر باسم شمس البارودي.

بداية مشوارها الفني

بدأت مشوارها الفني من خلال فيلم "زوج بالإيجار" عام 1961 وبعدها بعام قدمت "دنيا البنات"، وفي عام 1965 شاركت في تقديم "هي والرجال" و"الجزاء" ولكن الجمهور عرفها بعد أن ظهرت صديقة سعاد حسني في فيلم "ليلة الزفاف" في العام نفسه، ومع هند رستم في فيلم "الراهبة" وكان موعدها مع البطولة في عام 1966، من خلال المسلسل الدرامي "العسل المر" والذي قدمت بطولته المطلقة.

اسمها يقترن بالإغراء

تعتبر شمس البارودي واحدة من النجمات اللاتي اقترن اسمهن بأدوار الاغراء والتي نجحت في تقديمها، وشاركت في افلام منها "حمام الملاطيلي" و"المتعة والعذاب" و"شارع الملاهي" و"هي والشياطين" و"المرأة التي غلبت الشيطان" و"امرأة سيئة السمعة".

وقد شاركت مع زوجها الفنان حسني يوسف في العديد من الأعمال سواء التي مثل فيها أو اخرجها ومنها "رحلة حب" وهو أول بطولة جمعت بينهما، و"الجبان والحب" و"وكان الحب" و"الزواج السعيد" و"بابا آخر من يعلم".. وغيرهم من الأعمال الفنية الكبيرة.

منع أفلامها من العرض وشيوخ السلفية أهدروا دمها

منعت بعض أفلام شمس البارودي من العرض في وقتها، كما أهدر دمها بعض شيوخ السلفية بسبب فيلم "حمام الملاطيلي" بسبب جملة قالتها للفنان محمد العربي "مش ممكن تكون الجنة أحلى من كدا".

حسن يوسف وشمس البارودي

تزوجت شمس البارودي لأول مرة من الأمير خالد بن سعود في عام 1969 وحصلت وقتها على لقب أميرة، ولكن الزيجة انتهت بالانفصال بعد ثلاثة أشهر فقط، التقت بعدها بالممثل حسن يوسف في فيلم "الجبان والحب" وبدأت بينهما قصة حب وتزوجا بالفعل في فبراير عام 1972 .

ولكن الطلاق تم بعدها بشهرين للخلافات بينهما ورغبة حسن يوسف في أن تعتزل البارودي وتتفرغ للحياة الزوجية، وبعد الطلاق عاشت قصة حب مع المخرج حسام الدين مصطفى، وبدأ الثنائي في التجهيز للزواج، ليفاجأ الجميع بعودتها مجدداً لحسن يوسف، لتستمر الزيجة إلى اليوم حيث أنجبت ناريمان ومحمود وعمر وعبد الله.

الاعتزال واعلان التبرؤ من أعمالها

أعلنت شمس البارودي في عام 1985، اعتزالها نهائيًا، وكانت قد ارتدت الحجاب وابتعدت عن الأضواء، كما ارتدت النقاب لفترة قبل أن تخلعه وبررت الأمر بأن الشيخ محمد متولي الشعراوي قال بإن النقاب ليس فرضاً لكنه فضيلة، وقد اضطرت لخلعه بعد التضييق على من يرتدي النقاب في انجلترا بعد تفجيرات لندن .

وكانت تسافر لإبنتها هناك.وفور اعتزالها الفن قامت بنشر اعلان على صفحة احدى الجرائد المصرية، تعلن فيه التبرؤ من اعمالها وكتبت : "من ضار مسلماً ضاره الله ومن شاق مسلماً شاق الله عليه،.

صدق رسول الله.. تعلن السيدة شمس البارودي أن الأفلام التي تعرض لها حاليًا أو مستقبلاً كلها أفلام قديمة صوّرت منذ سنوات بعيدة، كما تعلن بأنها اعتزلت الفن نهائياً بعد عودتها من العمرة منذ فبراير عام 1982 وحسبي الله ونعم الوكيل".

وقد عرض على شمس البارودي أن تقدم بعض البرامج الدينية مقابل ارقام خيالية، لكنها رفضت العودة للأضواء مرة أخرى على الرغم من عودة زوجها حسن يوسف، الذي قدم بعض الأعمال الفنية لفترة.

وكانت شمس البارودي أعلنت في أحد لقاءاتها بأن الفنانة شادية اتصلت بها لتخبرها أنها قررت إرتداء الحجاب، وإنها أيضاً وقفت إلى جوارها اثناء وفاة والدتها، الأمر نفسه مع الفنانة مديحة كامل والتي اعلنت الاعتزال والحجاب وايضا هالة فؤاد.

على الرغم من اعتزالها الفن والتبرؤ من أفلامها، لكنها لم تمنع ابنها عمر حسن يوسف من التمثيل، أيضاً فابنة شقيقتها الكبرى نيفان قررت دخول الفن وهي الفنانة غادة عادل.

كشفت شمس البارودي في لقاء سابق لها بأن شقيقتها توفيت وعمر غادة 3 سنوات فتربت مع جدتها وكانت على تواصل معها لفترة قبل أن يقل التواصل شيئا فشيئا حتى اصبح شبه منقطع في عام 2010، كما تربطها صلة قرابة بالممثلة ​ريم البارودي​ ، فهي ابنة ابن عم شمس.