شاهد .. الفلكي الشهير ميشال حايك يشعل مواقع التواصل بتوقعات ل 2022 : تغييرات كبيرة في هذه الدول العربية.

انت الان تتابع خبر الفلكي الشهير ميشال حايك يشعل مواقع التواصل بتوقعات ل 2022 : تغييرات كبيرة في هذه الدول العربية. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - من هو ميشيل حايك؟

ميشيل حايك متنبئ لبناني أثار الكثير من اللغط حول تنبؤاته السنوية والتي يطلقها في شهر 12 من كل عام، يرى العديد من الناس أنه تخطى مرحلة الصدفة في تنبؤاته التي تصيب في العديد من المرات، بينما يرى البعض أنها مجرد صدف، بدأ ميشيل حايك في حقل التنبؤات منذ عام 1985 وأطلق عليه البعض اسم نوستراداموس العرب.

وكعادته وفي كلّ سنة يطل الفلكي ميشيل حايك ليقول توقعاته للعام الجديد ، وفي عام 2022 أطلّ ميشال حايك عبر شاشة “أم تي في”، وأطلق توقعات عدة لسنة 2022، هذه أبرزها :

توقعات ميشيل حايك 2022، على صعيد لبنان:

طوفان يرتبط بأصول دينية يعبر حدود لبنان، وانفجارات تُقابل بانفجار شعبي.

خطر كبير على وئام وهاب .

هناك ثورات أخرى في لبنان لا تشبه الثورات السابقة.

أحد الرؤساء ينجو من الاغتيال

تسونامي فني لبناني يغزو العالم

وجه سياسي يُطلق نار من سلاحه الشخصي

اسم زياد الرحباني يتردّد عالمياً

حادثة أمنية أثناء بثّ مباشر

عمليات اختطاف جديدة تشهدها الساحة اللبنانية.

عودة الذاكرة إلى جبل محسن وباب التبانة والجيش سيكون بين نارين

حادثة في انتظار سجناء بطريقهم من السجن وإليه

طائرة على علو منخفض تولّد الذعر

رجال سياسة وإعلام أمام المحكمة العسكرية

سعد الحريري في عيونه دمعة تسامح وغفران

ترشيح اسم السيد نصرالله لجائزة

رهينة بمرتبة عالية في حزب الله

خطف جنود إسرائيليين من جديد والحزب على موعد مع تغييرات

سيكون هناك رئيسان في المرحلة المقبلة .

القضاء والقدر سيترافقان مع مسار انتخاب رئيس الجمهورية.

توقعات ميشيل حايك 2022،على صعيد سوريا:

سوريا والرئيس بشار الأسد إلى التحرر من بعضهما البعض.

موقف دولي جديد يعترف للمرة الأولى أنّ المشكلة لم تكن الأسد.

شرق الفرات يكون ساحة للمعارك وخوف من انبثاق حرب عالمية ثالثة بسببه.

ادلب في طريقها إلى السلام، وتركيا تكون سبب الحل.

مصافحة بين بوتين وأردوغان والاسد

عملة سورية جديدة تقلب الواقع الاقتصادي في البلاد.

توقعات ميشيل حايك 2022 ،على صعيد مصر:

غضب السيسي لن يرحم.

مصر اقوى دولة اقتصادية في افريقيا.

الرياضة المصرية تتصدر الواجهة وتتصدر الصحف العالمية.

السياحة المصرية تعود لألقها.

الكنيسة القبطية هدف للإرهاب.

أكثر من اهتزاز بالأمن الأزهري.

توقعات ميشيل حايك 2022 ،على صعيد السعودية:

الداعشية الإرهابية تنال من بعض الجسم الديبلوماسي والمواكب الرسمية وبعض الملاعب الرياضية.

قضية خاشقجي للواجهة من جديد.

القبض على رؤوس إرهابية.

قرارات ملكية كبيرة بينها قرار من الفئة الذهبية.

ثورة في عالم الإسكان سيكون من أولويات المملكة.

تغيير في المناصب يطال كبار الشخصيات السعودية.

توقعات ميشيل حايك 2022 ،على صعيد العالم:

لأول مرة عملية داعشية إرهابية في إيران

اسرائيل ستخرق الاجواء الإيرانية

المطارات الإسرائيلية في خطر

اليمن في طريقه للسلام.

خلل في تركيبة النظام التونسي

السجون الليبية تشرّع بعض أبوابها

القضية الفلسطينية إلى الواجهة من جديد

اغتيال ضخم في حماس

أجسام فضائية غريبة وكلام يُشبه الصحون الطائرة

تفتح الإمارات أبوابها لأكثر من لجوء سياسي مهم

طائرة خليجية تغيّر مسارها

احتكاك بين السلاحين الروسي والأميركي يحبس أنفاس العالم

لن تبقى كلّ المناطق تحت رحمة الروس في أوكرانيا

مستجدات محيّرة حول شخص بوتين في المرحلة المقبلة

هزّة في البرلمان البريطاني

سيُحاسب بايدن على قرارته المتسرّعة

عملية إرهابية وحشية في العمق الأميركي

الخطر يحيط بمؤسس موقع “فايسبوك”

انقطاع الكهرباء بأكثر من بلد في وقت واحد

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