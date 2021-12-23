شاهد .. لن تصدقوا مفاجاة صدمت المصريين..عمل فني جمع بين شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب!.. هل هي الصدفة أم أن الأمر مدبر؟

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا مفاجاة صدمت المصريين..عمل فني جمع بين شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب!.. هل هي الصدفة أم أن الأمر مدبر؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/23 الساعة 02:00 مساءً | (هبه الوهالي )

بعد أزمة طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها المحلن حسام حبيب، تفاجأ المتابعون بأن الثنائي تعاملا مع نفس فريق العمل لإنتاج أغانيهما.



فقد انتشرت صورتان للفنانة شيرين عبد الوهاب وأخرى لحسام حبيب وهما مع نفس الموزع الموسيقي على الرغم من انفصالهما،

وقد تساءل المتابعون عن ما إن كان هدف حبيب توجيه رسالة إلى طليقته شيرين عبد الوهاب من خلال أغنيته الجديدة، للرد على أغنيتها “القماص”.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج مصر جديدة، نفى الموزع الموسيقي عمرو الخضري عن نية حبيب توجيه رسالة إلى شيرين من خلال أغنيته الجديدة.



وأكد الخضري أن أغنية حبيب تم الاستقرار على كلماتها وألحانها منذ شهرين، ولم يجد الخضري غضاضة في تعاون نفس فريق الشعراء والموزعين والملحنين مع الثنائي حسام وشيرين بنفس الوقت لافتًا إلى أن تسجيل أغنيات الثنائي يتم داخل نفس الاستديو.



وأضاف الخضري أن حسام حبيب وشيرين أكبر من الرد على بعض من خلال الأغاني، والعمل الفني ليس طرفًا في الخلافات الشخصية والعائلية.

أشار الخضري إلى أن حسام حبيب لا يتحدث عن شيرين أثناء التحضير للأغنيات أو تسجيلها، وشيرين أيضا متفرغة حاليًا لفنها، وقال إن الحالة النفسية لشيرين جيدة والأغنيات الأخيرة صدرت بإحساسها الجميل.



ورفض الكشف عن تفاصيل الأغنية وهل تنتمي إلى الرومانسية أم الأغاني الحزينة، مؤكدا أن الأغنية ستكون مفاجأة للجميع.



يذكر أن عمرو الخضري، قد تعاون مع الفنانة شيرين عبد الوهاب في أغنية خاصمت النوم، وهي من كلمات عمرو المصري، والحان عمرو الشاذلي.