شاهد .. اتفرج الطفل الجميل الذي خطف قلب نانسي عجرم ..أحمد السيسي..نجم ذا فويس..لن تصدق كيف تغير شكله بعد غياب طويل ؟(بالفيديو)

انت الان تتابع خبر اتفرج الطفل الجميل الذي خطف قلب نانسي عجرم ..أحمد السيسي..نجم ذا فويس..لن تصدق كيف تغير شكله بعد غياب طويل ؟(بالفيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/23 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي )

أشعل الطفل الموهوب أحمد السيسي نجم ذا فويس كيدز، استديو برنامج كل يوم الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة ON بأغنية ما بلاش اللون دا معانا وكل ما أقول التوبة للعندليب عبد الحليم حافظ.



وأكد الطفل الموهوب أحمد السيسي، إعجابه الكبير بالفنان أحمد عدوية، مشيرًا إلى أنه التقى به من قبل وأعجب كثيرًا بصوته. واستضافت الإعلامية بسمة وهبة،

على شاشة "ON"، ثلاثة أطفال من أصحاب المواهب الغنائية، من أبطال "ذا فويس كيدز"، وهم أشرقت أحمد، وجويرية حمدى، والمطرب الموهوب أحمد السيسي. كما غنت الطفلة أشرقت "سيرة الحب" لكوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدة إعجابها الكبير بأم كلثوم وتاثرها بأغانيها.

وكانت الإعلامية بسمة وهبة، قد وثقت لحظة اصطدام "چيت سكي"، كانت تستقله فى البحر، مع النجمة أصالة، بالصخور، وعلقت بسمة على الفيديو قائلة: "أنا وأصاله تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة..

واصطدمنا بالصخور وانا اترميت برأسي ع الصخر وفقدت الوعي ووقعت فى القاع، وأصاله رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني انا فوقت لقيت نفسي في مركب ناس

طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من الميه اللي دخلت جسمي وانا فاقده الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي شكرًا يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك".