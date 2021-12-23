شاهد .. لن تصدق :عندما فاجأ الفنان أحمد عز الجميع: أحمد مكي حرمني من النجمة دنيا سمير غانم.. وهل كان يعشقها في السر؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق :عندما فاجأ الفنان أحمد عز الجميع: أحمد مكي حرمني من النجمة دنيا سمير غانم.. وهل كان يعشقها في السر؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/23 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي )

تحظى اخبار الفنانتين دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي باهتمام متزايد، بعد المأساة التي حدثت معهما خلال الأشهر الماضية بوفاة والدهما الفنان الكبير سمير غانم ووالدتهما الفنانة القديرة دلال عبد العزيز.



وتعيش الفنانتان أياماً عصيبة بعد فقد الأب والأم، وتشاركان عواطفهما وأحزانهما مع الجمهور على السوشيال ميديا.

رجال في حياة دنيا سمير غانم

تزوجت دنيا سمير غانم، من الإعلامي رامي رضوان عام 2013، وأنجبت منه طفلتها الوحيدة كايلى،

وبدأت قصة حبهما عن طريق الصدفة حيث التقى الثنائى فى إحدى الكافيهات من خلال أصدقاء مشتركين بينهما ووقتها شعر بإنجذاب شديد تجاهها.



وقالت دنيا سمير غانم عن قصة حبها ولقائها برامي: " شعرنا بقرب وارتياح وبدأنا نتبادل المشاعر الجميلة إلى أن زادت وشعرنا بأننا نفكر بنفس الطريقة وبنفس الإحساس حتى نظراتنا كانت تُعبر عما نشعر به وفي مرة اعترف لي رامي بحبه واعترفت له أنا أيضًا".

وقبل زواجها من رضوان نشرت تقارير عن قصة حب بين دنيا وبين الفنان أحمد مكي، والذي شاركها في بطولة مسلسل "الكبير اوي".



ولم تكلل تلك القصة بالارتباط بينهما لأن أحمد مكي متزوج في الأصل، ويحب زوجته بشدة.

أحمد عز: أحمد مكي حرمني دنيا سمير غانم

ولم يكن أحمد مكي هو الوحيد الذي سرت شائعات حول ارتباطه بدنيا، بل أيضاً سرت شائعة بأن قصة حب تجمع الفنان أحمد عز بدنيا، وذلك خلال قيامهما ببطولة فيلم 365 يوم سعادة.



وكان عز قد قام بجولة في عدد من الدول العربية للترويج لفيلمه «365 يوم سعادة»، وعندما عاد إلى القاهرة فوجئ بشائعات عن وجود خلافات بينه وبين بطلة الفيلم دنيا سمير غانم تسببت بعدم سفرها معه في تلك الجولات، لكن عز نفى ذلك تماماً،

وأكد أن ارتباط دنيا بتصوير الجزء الثاني من مسلسل «الكبير قوي» مع الفنان أحمد مكي حال دون سفرها، بالإضافة إلى ارتباطاتها الفنية الأخرى،

لكن لا توجد أي خلافات بينهما، بل أكد أنه من المؤكد أن هناك أعمالاً أخرى ستجمع بينهما بعد نجاحهما في فيلم «365 يوم سعادة».