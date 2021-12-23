شاهد .. اتفرج أول رد ناري: تفجره النجمة ياسمين صبري على شيرين عبد الوهاب بعد أن ..جابت سيرتها..في التسريب الصوت؟

انت الان تتابع خبر اتفرج أول رد ناري: تفجره النجمة ياسمين صبري على شيرين عبد الوهاب بعد أن ..جابت سيرتها..في التسريب الصوت؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/23 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي )

في أول رد فعل لها، علقت الفنانة ياسمين صبري على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد إثارتها الجدل بظهورها الأخير حليقة الرأس في أعقاب انفصالها عن زوجها السابق حسام حبيب.



وخلال لقائها مع برنامج ET بالعربي، قالت ياسمين صبري إنها لن تتحدث عن أزمة الفنانة شيرين مشيرة إلى أنها حياتها الخاصة

فلماذا تتحدث عنها موجهة لها رسالة بأنها فنانة كبيرة وأن جمهورها يحبها ويدعمها.

جدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب قد ذكرت اسم الفنانة ياسمين صبري خلال التسجيل الصوتي الذي جمعها بالإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية وقالت إن الجمهور لا يمنحها الخصوصية هي الأخرى مثلها.



من ناحية أخرى، تستعد ياسمين صبري لخوض السباق الرمضاني بمسلسل "دنيا" من فكرتها، وتأليف محمد عبد المعطي.



يذكر أن ياسمين صبري حضرت حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وظهرت مرتدية فستان وردي مزود بطبقة من الريش من تصميم رامي قاضي.