شاهد .. ظهور صارخ .. اتفرج زوجة رجل الأعمال أبو هشيمة السابقة بإطلالة قاتلة تستعرض مفاتنها على السرير.. والجمهور يصرخ : عمرها خمسين لكنها أجمل من ياسمين ( صور)

انت الان تتابع خبر ظهور صارخ .. اتفرج زوجة رجل الأعمال أبو هشيمة السابقة بإطلالة قاتلة تستعرض مفاتنها على السرير.. والجمهور يصرخ : عمرها خمسين لكنها أجمل من ياسمين ( صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، موجة جدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها صورا جديدة لها على حسابها الرسمي في منصة تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وشاركت هيفاء وهبي، جمهورها على منصات التواصل الإجتماعي، صورا لها من أحدث جلسة تصوير لإحدى الإعلانات التجارية.

وظهرت وهبي في إطلالتها الجديدة وهي ترتدي فستاناً طويلاً باللون الرمادي، بتصميم مميز مع فتحة تكشف عن ساقها، وأستعرض تقاسيم جسمها، وهي تنحني على السرير بطريقة جريئة. وتميزت هيفاء وهبي في ظهورها الجديد بشعرها الناعم الذي تركته منسدلاً على كتفها بتسريحة الوايفي، ونسقت مع الفستان ساعة مميزة زادت إطلالتها أناقة. وقد أبهرت هيفاء وهبي متابعيها، بقوامها الممشوق وجسمها المتناسق، وجمالها الذي لم يتأثر رغم تقدمها في العمر واقترابها من سن الخمسين. هيفاء وأبو هشيمة تجدر الإشارة إلى أن هيفاء وهبي، سبق لها أن تزوجت من رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، في العام 2009، بعد قصة حب دامت ثلاث سنوات.

ولم تستمر زواجة هيفاء وأبو هشيمة طويلا، حيث أقتحمت المشاكل حياتهم بعد أشهر قليلة من الزواج، وظل الزوجين في صراع خفي حتى منتصف العام 2012، واعلنا الإنفصال، مبررين ذلك باختلاف وجهات النظر، دون الكشف عن المزيد من الأسباب. وعادت قصة زواج هيفاء وهبي ورجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، إلى واجهة الأحداث بعد زواج الأخير من الممثلة المصرية ياسمين صبري، منتصف العام الماضي 2020.

مقارنة بين جمال هيفاء وياسمين صبري منذ زواج أبو هشيمة من ياسمين صبري، بدأت وسائل الإعلام والجمهور بالمقارنة بين جمال هيفاء وهبي باعتبارها الزوجة السابقة لأبو هشيمة، وجمال ياسمين صبري زوجته الحالية.

وفي تعليقاتهم على الصور الأخيرة التي نشرتها هيفاء وهبي، أعتبرو أن ظهورها بهذا الجمال وهي على مشارف الخمسين عام، يجعلها تتفوق على ياسمين صبري التي مازالت بسن العشرين.

مقارنة بين جمال هيفاء وياسمين صبري منذ زواج أبو هشيمة من ياسمين صبري، بدأت وسائل الإعلام والجمهور بالمقارنة بين جمال هيفاء وهبي باعتبارها الزوجة السابقة لأبو هشيمة، وجمال ياسمين صبري زوجته الحالية.

وفي تعليقاتهم على الصور الأخيرة التي نشرتها هيفاء وهبي، أعتبرو أن ظهورها بهذا الجمال وهي على مشارف الخمسين عام، يجعلها تتفوق على ياسمين صبري التي مازالت بسن العشرين. آخر أعمالها الفنية يذكر أن أخر أعمال هيفاء وهبي هو مسلسل "أسود فاتح" الذي عُرض عبر منصة "اتفرج vip" في سبتمبر من العام الماضي 2020، وحقق نجاح كبير.

ولعب بطولة مسلسل "أسود فاتح"، إلى جانب هيفاء وهبي كلا من الفنان معتصم النهار، وأحمد فهمي، وشريف سلامة، وروجينا، ونانسي صلاح، وصبري فواز، وفراس سعيد، وناصر سيف".

ومسلسل أسود فاتح من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدى التايه، وإخراج كريم العدل.