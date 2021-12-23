شاهد .. تزوج إحداهن رغم اختلاف ديانتها.. أسرار عن زوجات عمر خورشيد الـ 4.. وبهذه الطريقة تم اغتياله بسبب علاقة سرية؟

انت الان تتابع خبر تزوج إحداهن رغم اختلاف ديانتها.. أسرار عن زوجات عمر خورشيد الـ 4.. وبهذه الطريقة تم اغتياله بسبب علاقة سرية؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/23 الساعة 07:45 مساءً | (هبه الوهالي )

عازف غيتار وممثل ومؤلف موسيقي، ورائد في تطويع الغيتار لعزف الموسيقى الشرقية، وموهبة لحنية متفردة كان سابقاً لجيله، عن طريق تجديد وإبتكار تجربة الدمج بين آلة غربية مع الألحان الشرقية،



أنه عمر خورشيد الذي وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام وجعلته وسامته فارس أحلام الكثير من فتيات السبعينات.

تزوج عمر خورشيد أكثر من مرة كان أولها من أمينة السبكي وبعد انفصاله عنها تزوج من الفنانة ميرفت أمين وهو الزواج الذي دام لمدة عام وانتهى بالانفصال نتيجة انشغال كل منهما بحياته الفنية وإهمال الحياة الزوجية طبقا لما صرح به عمر خورشيد نفسه في مقابلة صحفية.



بعد ذلك تزوج عمر خورشيد من اللبنانية دينا وارتبط أيضا بالفنانة مها أبوعوف شقيقة الفنان عزت أبوعوف.



حياة عمر خورشيد انتهت في حادث سيارة غامض دارت حوله الكثير من الشبهات والأقاويل وكان ذلك في الثمانينات عندما اصطدمت سيارته بعمود إنارة وكان معه الفنانة مديحة كامل وزوجته

اللبنانية دينا بعد خروجه من أحد الملاهي التي كان يعمل بها في شارع الهرم وقيل وقتها إن مسئول كبير وراء الحادث بسبب علاقة خورشيد بابنته.