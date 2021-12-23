شاهد .. طلقها زوجها بسبب الزعيم : فنانة شهيرة ندمت على مشاهدها الجريئة أمام عادل إمام .. فمن تكون؟

انت الان تتابع خبر طلقها زوجها بسبب الزعيم : فنانة شهيرة ندمت على مشاهدها الجريئة أمام عادل إمام .. فمن تكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير تداول تصريحات للفنانة اللبنانية نيكول سابا أبدت فيها ندمها على مشاهدها الجريئة مع الزعيم عادل إمام.

وقالت الفنانة اللبنانية نيكول سابا خلال ظهورها في برنامج "حديث البلد" الذي قدّمته الاعلامية منى ابو حمزة على قناة Mtv الفضائية اللبنانية حيث قالت: إنها اصبحت الان ناضجة، وتشعر بالندم على مشاركتها في فيلم "التجربة الدنماركية " مع عادل إمام.

وقالت نيكول سابا: إن وقت مشاركتها في الفيلم كانت معجبة بالشهرة والأضواء ووقوفها بجانب فنان كبير مثل عادل امام، وكانت التجربة السينمائية الأولى لها.

وكانت نيكول سابا ظهرت في البرنامج مع زوجها يوسف الخال ليوضح أن مشاركتها بالفيلم، كانت أحد اسباب انفصالهما ست سنوات من 2002 إلى 2008، ولكنه لم يكن السبب الوحيد في الانفصال.

وأوضح يوسف الخال أن كلا منهما كان مشغولا بعمله الفني في بلاد مختلفة حيث إنها كانت هي بمصر بينما هو كان في لبنان، وكل منهما كان مشغولا بحياته الفنية، ولم يخن أى منهما الأخر كما تردد، ولكن علاقة ارتباطهما كانت توقفت تماما إلى أن عادا من جديد وقررا الارتباط الرسمي والزواج الكنسي.

وكان الفنان الراحل سامي العدل أعرب في أحد اللقاءات التليفزيونية عن اندهاشه من رفض نيكول سابا تقبيله في فيلم "السفاح"، على الرغم من تقبيلها للفنان عادل إمام في فيلم "التجربة الدنماركية" بحسب رأيه.

وقال العدل: "عندما جاءت نيكول سابا إلى مصر خلعت ملابسها مع الممثل عادل إمام في فيلم "التجربة الدانماركية"، وعندما جمعني بها مشهد قبلة رفضت ذلك، رغم أن نفس المخرج الذي صور فيلم "التجربة الدانماركية" هو الذي أصر على القبلة ولست أنا".

وبررت نيكول سابا رفضها تقبيل الفنان سامي العدل في فيلم "السفاح"، لأنه كان ثاني أفلامها من بعد فيلم "التجربة الدنماركية"، ولرغبتها في عدم حصرها نفسها في أدوار الإغراء.