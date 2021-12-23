شاهد .. ممثلة سورية شهيرة قبلت بأدوار الاغراء في السينما المصرية فماتت بمرض خبيث .. فمن تكون؟؟

انت الان تتابع خبر ممثلة سورية شهيرة قبلت بأدوار الاغراء في السينما المصرية فماتت بمرض خبيث .. فمن تكون؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - هيام طعمة .. كانت بدايتها في مسرحيّة "كاسك يا وطن" مع الممثل السوري دريد لحام، وهي في سن صغيرة.

فأطلقوا عليها لقب "رفيقة غوار"، وهي لا تزال في الـ 16 عاماً من عمرها، وغنّت هيام طعمة "هالسيارة مش عم تمشي" للسيدة فيروز، في المسرحية، لتمثّل أمام لحام وتعزيه بموت طفلته "أحلام"، التي كانت كل أحلامه وأمانيه.

وشاركت الفنانة هيام طعمة في العديد من الأعمال التلفزيونية والأفلام السينمائية، ومنها "الذئب"، "غريب فى الميناء"، "هي والعملاق"، "انتبهوا أيها الأزواج"، "وتمت أقواله"، "الغفران"، "أنا والعذراء والجدي"، "عائلة مشاغبة جداً"، "يحكى أن"، "الشاويش حسن"، "جمال الدين الأفغاني"، "إضراب المجانين"، "رحلة عيون"، "فطوطة"، "داليا المصرية"، وغيرها، وكان آخر أعمالها كان عام 2006، حينما شاركت في مسلسل "السندريلا"، أمام الممثلة المصرية منى زكي، والذي تناول قصة حياة الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، وجسدت فيه شخصية الفنانة المصرية الراحلة ليلى مراد.

خاضت هيام طعمة تجربة الغناء الى جانب التمثيل، وقدّمت عدداً كبيراً من الأغنيات، منها "حبنا اللي غاب" و"مشغولين عليك" و"قرب ما تقولش لا" و"بلاش معاندة" و"ليلة مبارح"، "قلهالي"، "سيبوني"، و"انت اتغيرت".

وقد تعاونت هيام طعمة مع نجوم كبار في عالم الأغنية، من بينهم الموسيقار سيد مكاوي، الموسيقار محمد سلطان، والشاعر عمر بطيشه.

وتحدثت هيام طعمة في لقاءات تلفزيونية عن تجربتها في السينما المصرية، وأن الأدوار التي عرضت عليها دارت في فلك الإغراء، وكانت مضطرة لتجسيدها لأنها موعودة بأدوار أفضل لاحقاً، ومرت الأيام ولم تلعب الدور المنتظر رغم تصويرها تسعة أفلام، التي تميّزت بطابعها التجاري.

صارعت السرطان لسنوات، قبل أن يهزمها في عام 2020، بوحدتها المضنية في هولندا، عن عمر ناهز الـ58 عاماً.