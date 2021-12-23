شاهد .. إطلالة مفزعة صدمت جميع الجمهور.. للفنانة الجميلة هدى رمزي.. اتفرج كيف غدر بها الزمان وحولها لشبح؟

انت الان تتابع خبر إطلالة مفزعة صدمت جميع الجمهور.. للفنانة الجميلة هدى رمزي.. اتفرج كيف غدر بها الزمان وحولها لشبح؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/23 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي )

ظهرت الفنانة القديرة هدى رمزي، مؤخرا في حفل عقد قرآن ابن شقيقها المنتج محمد حسن رمزي بعد فترة غياب طويلة عن الجمهور.

وبدت هدى رمزي بملامح مختلفة تماماً صدمت الجمهور حتى أن البعض لم يتعرف عليها أبداً.

وكانت الفنانة المعتزلة هدى رمزي قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها الـ63، إذ انها ولدت في في 10 نوفمبر عام 1958 لأسرة فنية، فوالدها المنتج والمخرج الراحل حسن رمزي، وشقيقها المنتج الراحل أيضًا محمد حسن رمزي.



وبدأت الفنانة هدى رمزي، عملها في الفن، وهي في السابعة عشر من عمرها حينما اشتركت في فيلم “الرداء الابيض من اخراج والدها بعد إلحاحها حتي بدأت تثبت موهبتها،

وامتدت المسيرة حتى شاركت فى 29 عملًا بين السينما والتليفزيون.

من أشهر أعمال هدى رمزي الفنية: «حنفي الابهة وجري الوحوش، وبئر الحرمان،

عصر الذئاب، مع سبق الاصرار، امرأتان، الرداء الابيض”، ومسلسلات “أحلام الفتي الطائر،السمان والخريف، بنت الأيام، الزوجة آخر من تعلم، الحب وأشياء أخري، علي الزيبق»