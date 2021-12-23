شاهد .. بملابس داخلية .. تسريب صورة حميمة لحبيبة كريستيانو رونالدو (جورجينا رودريغز) مع رجل غير كريستيانو بالحمام! .وهذا مايفعلانه. | اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/23 الساعة 10:30 مساءً | (مايا)

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر صورة لعارضة الازياء ​جورجينا رودريغز​، تظهر فيها في الحمام مع رجل غريب مجهول الهوية.

ويبدو أن جورجينا كانت قد قضت ليلتها مع هذا الرجل، اذ ظهر بالملابس الداخلية معها في الحمام، في وقت انها كانت هي ترتدي حمالة الصدر، وأشار البعض الى انها كانت في علاقة عاطفية مع شباب قبل ​كريستيانو رونالدو​، وهذا حقها الطبيعي، إذ إن كريستيانو ايضاً مر بعدة تجارب وعلاقات كان أشهرها مع عارضة الازياء الروسية إيرينا شايك، وذلك قبل بضعة أعوام.