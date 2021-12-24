شاهد .. أميرة الشاشة العربية التي صفعت (الدنجوان) رشدي اباظة على وجهه مرتين و حملت من الملك فاروق بدون زواج؟!.. لن تصدق من هي؟

انت الان تتابع خبر أميرة الشاشة العربية التي صفعت (الدنجوان) رشدي اباظة على وجهه مرتين و حملت من الملك فاروق بدون زواج؟!.. لن تصدق من هي؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كان رشدي أباظة غريم وند للملك فاروق، وقال أباظة إنه لم يكن يعتبر أن فاروق ملك، وإنما رجل يحاول خطف نساءه منه.

وفي حوار أجرته مجلة الموعد مع الفنان الكبير رشدي أباظة تحدث فيه عن الملك فاروق وكاميليا، .

وكيف أن الاخيرة حملت من الملك فاروق، يقول رشدي أباظة:" كانت كاميليا أشبه بالحصان الجامح الذي لا يستطيع أحد أن يوقفه حتى ولا الملك فاروق نفسه، إنها كانت تفعل ما يحلو لها، وتتحدى من تشاء، وإذا أحبت فهي تحب بعنف".

ويروي الممثل المغامر: "حدث مرة أن دخلت كاميليا إلى "الأوبرج" ووجدتني أجالس سيدة، فهجمت عليّ وصفعتني على وجهي مرتين، كانت هذه هي أول مرة يجرؤ فيها إنسان على صفعي، .

ومع ذلك فإنني عندما تلقيت منها الصفعتين صعب عليّ أن أردهما لها وهي المرأة الجميلة التي أحبها، ولم أستطع إلا أن أضحك، فكان ذلك سبباً في زيادة عصبيتها وثورتها".

ويجواب على سؤال: "كيف كانت المواجهة بينك وبين الملك فاروق حول كاميليا؟، قائلا: “فعلاً حصلت مواجهة بيني وبين الملك فاروق،

ولكن لا أعتبرها مواجهة بين ملك مصر ورشدي أباظـة أبداً، إنها مجرد مواجهة بين اثنين من الشبان، فإن الملك فاروق كان شاباً في العشرين من عمره، وكان ابن ذوات، .

ويهوى مثل كل الشبان المغامرات النسائية". وتابع: "كادت المواجهة أن تصل إلى منتهى العنف، ولكن لم تحصل، إنه كان فقط يهاجمني بالمكالمات التليفونية التي يخفي فيها شخصيته.

ويهددني بالموت إذا لم أبتعد عن كاميليا، وفي أحد الأيام أرسل إليّ بعض رجاله، ولكنني لم أتشاجر معهم، رغم قدرتي على مجابهتهم وضربهم بكل شد".وفي الأخير قال رشدي أباظة إن الملك فاروق أحب كاميليا بجنون .

وزاد حبه لها عندما حملت منه وتصوّر أنها سوف تنجب له ولداً يكون ولياً للعهد، لأنه كان سيتزوجها رسمياً لو أنجبت ولداً، ولكن أمله خاب لأن كاميليا أجهضت في الشهر السادس، عندما وقعت من فوق ظهر حصان في أحد الأيام. المصدر: الدستور