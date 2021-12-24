شاهد .. كأنها اجمل حورية في الارض..النجمة التركية مريم أوزرلي بإطلالة صاروخية وجذابة في أحضان هذا الرجل .. هل هو حبيبها؟

انت الان تتابع خبر كأنها اجمل حورية في الارض..النجمة التركية مريم أوزرلي بإطلالة صاروخية وجذابة في أحضان هذا الرجل .. هل هو حبيبها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/24 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

نشرت الفنانة التركية الشهيرة ​مريم أوزرلي مقطع فيديو لها على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

وظهرت مريم أوزرلي برفة رجل بإطلالة كلاسيكية في روسيا إذ إرتدت فستان أحمر طويل

أشارت مريم في التعليق أن هذا الفيديو من عمل جديد تحضر له سيبصر النور قريبًا .

ممثلة تركية ولدت في 12 أغسطس 1983 بمدينة كاسل في ألمانيا حيث بدأت نشاطها في مجال التمثيل سنة 2002

إلا أنها لم تحظى بالشهرة المطلوبة إلا بعد أدائها لدور السلطانة هيام في مسلسل القرن العظيم المعروف ب حريم السلطان في الوطن العربي.