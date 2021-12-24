شاهد .. مفاجأة غير معروفة .. الكشف عن الديانة الحقيقية لزوج الفنانة نانسي عجرم « فادي الهاشم » التي اخفاها عن الجميع.. وهذا هو سبب زواجهما !

انت الان تتابع خبر مفاجأة غير معروفة .. الكشف عن الديانة الحقيقية لزوج الفنانة نانسي عجرم « فادي الهاشم » التي اخفاها عن الجميع.. وهذا هو سبب زواجهما ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فادى الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، ولديهما 3 بنات، وتعتبر نانسي عجرم من اشهر الفنانات في عالم الفن.

كان الزفاف مدني وفقاً لطلبه، في أيلول/سبتمبر عام 2008، وصرحت في لقاء تلفزيوني عن سبب إضافي للزواج المدني، أنّها وزوجها أقدما على هذه الخطوة لأنّها من طائفة الروم الأرثوذوكس، في حين ينتمي هو إلى الطائفة المارونية.

وكانت ديانة فادي الهاشم المسيحة المارونية، ونانسي الروم الأرثوذوكس، وقالت: "أنا مع إقرار الزواج المدني، إمّا يقبلونه ويسجلونه في لبنان، أو يرفضونه فلا يعذبون الشباب ويسافرون ويتزوجون بالخارج". وأقاما حفلة بناءً على طلب الأهل، وحضّرت نانسي لها خلال شهر واحد.

وأنجبت نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم3 بنات، الكبيرة أسمياها ميلا ولدت في يوم عيد ميلاد أمها نفسه في 16 أيار/مايو عام 2009، ثم أنجبا ابنتهما الثانية في 23 نيسان/أبريل عام 2011 وأسمياها إيلا، أما ابنتهما الثالثة في 1 شباط/فبراير عام 2019 وأسمياها ليا.