شاهد .. مفاجأة فنية غير متوقعة .. لن تصدق ان نجل هذه الفنانة الشهيرة تزوج سعاد حسني و كان يصغرها ب 20 عاماً!.

انت الان تتابع خبر مفاجأة فنية غير متوقعة .. لن تصدق ان نجل هذه الفنانة الشهيرة تزوج سعاد حسني و كان يصغرها ب 20 عاماً!. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - سعاد حسني أهم فنانات زمن الفن الجميل التي ارتبط بها الجمهور وعشق كل أعمالها وفي حياة السندريلا العديد من الحكايات التي يتناولها الجمهور ويبحث عنها.

فدائما تدور الأقاويل والتساؤلات حول علاقتها بالعندليب الأسمر وهل تزوجت منه أم لا؟، وما سبب طلاقها من علي بدر خان الزوج الثاني في حياتها؟، وهل كان عدم الإنجاب سبب الطلاق أم هناك سبب آخر؟

أطول زيجاتها بالتطرق لزيجتها الثالثة من السيناريست ماهر عواد، والذي تزوجته بعد رحيل القدير صلاح جاهين، حيث شعرت بالفراغ بعد رحيله، خاصة أنه كان الأب الروحي لـ سعاد حسني فكان ماهر عواد السند والرفيق لها حتى رحيلها. ماهر عواد هو سيناريست ومؤلف مصري خريج المعهد العالي للسينما عام 1983، كون ثنائيًا مع شريف عرفة، حيث قدما الدرجة الثالثة ويا مهلبية يا.

شاهدته السندريلا سعاد حسني لأول مرة خلال برنامج تليفزيوني، وكان يتحدث عن تجربته في السيناريو، ودراسته العلمية وغرامه بالسينما وعدم تعجله للشهرة، عرض عليها الزواج فوافقت ليتم بعدها في عام 1987.

استمر زواج السندريلا من عواد إلى عام 2001 ليشيعها بعد أن ظل بجوارها 14 عامًا. هي أطول زيجة للسندريلا في زيجاتها الخمس.

زكي فطين عبدالوهاب تزوج في بداية حياته من الفنانة سعاد حسني، رغم أن والدته عارضت هذا الزواج لأن سعاد كانت تكبره بـ20 عامًا، ولكنه ارتبط بها لمدة 6 شهور ثم طلقها. أقصر الزيجات كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب، عن تفاصيل زواجه وا نفصا له عن الفنانة الراحلة سعاد حسني.

قال عبد الوهاب إنه أحس بانجذاب شديد تجاه سعاد حسني، حينما كان يتدرب على الإخراج في فيلم أهل القمة، مع المخرج الراحل علي بدرخان.

أضاف، أن حسني بادلته نفس الشعور، وتطور الأمر بينهما حتى انتهى بالزواج، على الرغم من أنه كان حينها طالبًا بالمعهد العالي للسينما، مشيرًا إلى أن والدته الفنانة الراحلة ليلى مراد، لم تكن معارضة لهذه الزيجة، وإنما كانت غير مرحبة بها.

وذلك لعدم التكافؤ بينهما. أشار إلى أنه ا نـفـصل عن سعاد حسني، بعد 6 أشهر من زواجهما، مبررًا ما حدث بأن العلاقة لم تكن متكافئة في الأساس، لأنها نجمة في أوج مجدها، بينما هو مجرد طالب يبدأ مشواره الفني، مؤكدًا على أن صداقتهما استمرت بعد الانفصال.