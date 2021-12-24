شاهد .. ظهور ملائكي لـ ابنة الأعلامية (وفاء الكيلاني) تخطف الأنظار بإطلالة فائقة الجمال لأول مرة .. أناقة تفوق الخيال وجمال يأسّر القلوب .. اتفرج (صور)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/24 الساعة 05:30 صباحاً | (مايا)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لـ ابنة ال​إعلام​ية المصرية ​وفاء الكيلاني​ جودي من زوجها الأول طوني مخايل.

وظهرت وفاء في الصورة وهي تعانق ابنتها التي تشبهها الى حد بعيد جدا في أحدث ظهور لهما وعلق كثر على العلاقة الوطيدة التي تجمع وفاء بأولادها على الرغم من طلاقها من زوجها الاول وزواجها مجدداً من الممثل السوري تيم حسن.

وتفاعل كثر مع هذه الصورة خصوصاً ان وفاء لا تحب ان تشرك الجمهور بتفاصيل حياتها وتحب ان تحافظ على بعض الخصوصية