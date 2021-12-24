شاهد .. بعد ازمته الاخيره.. الفنان محمد رمضان يتجاهل جميع الانتقادات ويلفت الانظار ويشعل إنستجرام بصحبة موديل أمريكية – إتفرج

انت الان تتابع خبر بعد ازمته الاخيره.. الفنان محمد رمضان يتجاهل جميع الانتقادات ويلفت الانظار ويشعل إنستجرام بصحبة موديل أمريكية – إتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/24 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

أثار محمد رمضان الجدل في الأيام القليلة الماضية بسبب أزمته الأخيرة في العراق، حيث كان على موعد لإحياء حفل كبير في العراق وسط حضور جماهيري ضخم، وبالفعل تم الحفل، لكنه خلف وراءه جدلاً كبيرًا، وانتقادات كثيرة.

ونشر محمد رمضان صور له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ،وظهر محمد رمضان في الصور وهو بصحبة موديل أمريكية .

واعتاد محمد رمضان الخروج بمواقف غريبة ملفته للأنظار، فكان ظهوره محمد رمضان في لقاء تليفزيوني ممسكا بالشيشة،

وقال خلال اللقاء: «شيشة عظيمة.. بتفكرني بالشيشة المصرية وشيشة رفاعي الدسوقي» ، ثم تذكر جملة: « آه دا انت معلم وانت واقف بتتكلم ما تمسك الشيشة بقى.. هذا دور الفن في تقارب الشعوب».