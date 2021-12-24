شاهد .. كأنها ملاك على الأرض..ليلى الحديوي تفجر الأنترنت بإطلالة نارية جريئة ومثيرة وبلباس ظهر مفاتنها بشكل واضح ؟

انت الان تتابع خبر كأنها ملاك على الأرض..ليلى الحديوي تفجر الأنترنت بإطلالة نارية جريئة ومثيرة وبلباس ظهر مفاتنها بشكل واضح ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/24 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

مرة أخرى، أثارت عارضة ومصممة الأزياء ليلى الحديوي، الجدل من خلال أحدث صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

حيث زادت ليلى الحديوي من جرئتها، ونشرت صورة أقل ما يمكن أن توصف بها، أنها فاضحة، وتدخل في خانة “البـورنوغرافيا”،

بعدما أطلت على متابعيها بلباس رياضي باللون الزهري، حدد معالم جسدها وكشف مناطق بعينها بطريقة مثيرة للشهوات، وتعمدت من خلاله إبراز واستعراض قوامها الجديد.

وعلى الرغم من إبداء الكثيرين لإعجابهم بالتغير الملحوظ في شكل ليلى الحديوي، إلا أنها لم تسلم من التعليقات الساخرة والانتقادات اللاذعة بسبب هذه الإطلالة.

ويعتذر () عن نشر هذه الصورة احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام.