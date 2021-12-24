شاهد .. مشهورة سعودية تشعل الانترنت بعد ظهورها بشكل مخل على سرير النوم بدون ملابس وحجم صدرها الكبير حديث الجمهور. | اتفرج

انت الان تتابع خبر مشهورة سعودية تشعل الانترنت بعد ظهورها بشكل مخل على سرير النوم بدون ملابس وحجم صدرها الكبير حديث الجمهور. | اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تواصل عارضة الأزياء السعودية باربي نجد بنشر صور جريئة جدا، ما تثير غضب الجمهور والمتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

ومجددًا وفاجأت السعودية نجد مجددًا جمهورها من خلال نشر صورة لها وهي تظهر على سرير النوم بدون ملابس

كما وظهرت نجد السعودية وهي تجلس على سرير النوم، وتكشف عن أجزاء واسعة من منطقة الصدر، فيما كانت تغطي باقي جسدها بغطاء النوم الأبيض.

وعبر الجمهور والمتابعين على غضبة من استمرار نشر باربي صورها وهي عارية.

حيث علق أحد المتابعين قائلًا :” استحي على حالك”. فيما اعتبر آخر أن نشر الصور الجريئة يعتبر :”مخل بالآداب والقيم السعودية”.

وقبل أيام نشرت السعودية باربي بنشر صور جريئة جدا لها وهي تظهر بالملابس الداخلية فقط.

كما وظهرت نجد السعودية وهي تجلس على كرسي، وترتدي ملابس داخلية فيما ارتدت فوقهم روب أصفر اللون خفيف.

ودائماً تثير فتاة سعودية تُطلق على نفسها لقب “باربي نجد” صدمة لدى الشعب السعودي لظهورها بإطلالات جريئة.

وقدمت “باربي نجد” نفسها للجمهور بأنها “أول عارضة بيكيني” من المملكة العربية السعودية محدثة ضجة لدى الشارع السعودي.

والذي اعتبرها مخالفة للمعايير الأخلاقية في بلادهم.

عارضة الأزياء السعودية

وباربي نجد اسمها الحقيقي هو “جيجي” وولدت في عام 1994 من عائلة سعودية ولكنها تعيش في الولايات المتحدة الأميركية.

ودرست باربي نجد في مجال المختبرات في أميركا، ثم دخلت عالم الموضة والأزياء.

ولتكون أول عارضة ملابس داخلية سعودية، كما لقبت نفسها بـ باربي نجد أو باربي